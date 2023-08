STALO SE DNES: Zemřel hudební kritik Černý, Ukrajina Melitopol nedobude, míní USA

Během čtvrtka v pražské nemocnici ve věku 87 let zemřel významný hudební kritik a publicista Jiří Černý, informoval v pátek jeho kolega a přítel Jan Rejžek. Kritik se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy a ve zdravotnických zařízeních strávil poslední týdny. Během života ho proslavily rozhlasové pořady jako Dvanáct na houpačce. Také je autorem několika knih.

Klíčové jihoukrajinské město Melitopol Ukrajina během protiofenzivy nedobude, píše se v utajené analýze amerických zpravodajských služeb. Tu sdílely anonymní zdroje s listem The Washington Post. Znamenalo by to, že obránci tak nesplní hlavní cíl současných akcí, které si kladou za cíl přerušení pozemního koridoru Ruska s Krymem.

Bývalá zdravotní sestra Lucy Letbyová v letech 2015 a 2016 v nemocnici v Chesteru zavraždila sedm novorozenců a dalších šest se zabít pokusila, uznala britská soudní porota. Dětem do krevního oběhu vpichovala vzduch, inzulin i jiné látky. Třiatřicetiletá Letbyová u soudu v Manchesteru čelila 22 obviněním.

Před silnými bouřkami, které v Česku v posledních dnech provází teplé dny, varoval Český hydrometeorologický ústav. Ty se následně objevily zejména na horách a v kopcovitých oblastech. Nejvíce udeřily na německé straně Krušných hor, na Šumavě a před pátou odpoledne nejsilněji na Jesenicku.

Dánsko a Nizozemsko od Spojených států obdržely povolení pro předání stíhaček F-16 Kyjevu. Dojde k tomu po konci zácviku ukrajinských pilotů na těchto strojích, který začne tento měsíc v Dánsku. První skupina pilotů cvičení dokončí asi v létě příštího roku, stíhačky se tedy budou do boje moci zapojit až tehdy.