STALO SE DNES: Pavel podepsal penzijní novelu. ČEZ zlevní ceníky energií s fixací

Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění. Ta přinese zpřísnění pravidel pro odchod do předčasného důchodu a zpomalení tempa valorizace penzí. Vláda chtěla, aby novela platila 1. září. Nakonec to bude o měsíc později.

Boeing 767 americké společnosti Delta Airlines na lince z Prahy do New Yorku musel po pár minutách letu přistát zpět v Praze. Při stoupání letadla se za pravým motorem tvořil pruh tmavého dýmu. Vzhledem k zásahu hasičů byla přibližně 30 minut uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha.

Rusko uvedlo do bojové pohotovosti raketový komplex Sarmat. Uvedl to šéf Roskosmosu Jurij Borisov. Systém zahrnuje odpalovací zařízení a mezikontinentální balistickou raketu, která údajně může nést několik jaderných hlavic a doletět do vzdálenosti 18 tisíc kilometrů. To znamená, že z Ruska může zasáhnout prakticky jakoukoli souš na zeměkouli.

Energetická společnost ČEZ od poloviny září zlevní ceníky energií s fixací. Cena elektřiny s jednoročním závazkem bude o více než pětinu nižší než stanovené vládní stropy. Plyn s roční fixací pak bude pod hodnotou cenových stropů o čtvrtinu.

Pražský soud začal řešit spor o to, zda je hudba k hitu Hold Back the River od Jamese Baye odvozená z písně Pábitelé z repertoáru Karla Gotta. Žalobu podal autor hudby k Pábitelům Ladislav Štaidl, po jehož smrti v řízení pokračuje syn Jiří. Podle odborníků ze znaleckého ústavu Janáčkovy akademie múzických umění je melodie v obou skladbách v několika taktech skutečně podobná, avšak nelze mluvit o tom, že by skladba byla odvozená.