STALO SE DNES: Za Instagram Schillerové platil resort, EMA schválila paxlovid

Evropská komise schválila použití antivirální pilulky proti covidu. Několik poslanců dostalo falešnou SMS o povinné karanténě. Za instagramový účet bývalé ministryně financí Schillerové zaplatil resort dva miliony. Syn slovenského expremiéra Fica si koupil byt za 11 milionů bez hypotéky. Přinášíme výběr pátečních událostí.

Na mimořádné schůzi poslanci schválili zmrazení svých platů na pět let. Ještě na poslední chvíli to chce prosadit menšinová vláda ANO a ČSSD. Potvrdit to ale ještě musí Senát. Alena Schillerová. (5. října 2021) | foto: Petr Topič, MAFRA