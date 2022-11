STALO SE DNES: Útok v Polsku asi nebyl úmyslný, Čaputová přijela do Prahy

Výbuch v Polsku způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany, řekl podle zdroje agentury Reuters americký prezident Joe Biden. Stejné informace má polský prezident Andrzej Duda, který zdůraznil, že nešlo o úmyslný útok.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přijela na netradiční návštěvu Prahy. Prezident Miloš Zeman ji dopoledne přivítal na Pražském hradě. Poté Čaputová zamířila na diskusi se studenty Fakulty sociálních věd UK. Ve večerních hodinách položila kytici k památníku na Národní třídě.

Ukrajinská armáda se pochlubila ukořistěnými tanky, helikoptérami či transportéry, které Rusové nechali u Chersonu. Ruská armáda minulý pátek tvrdila, že se z Chersonu stáhla spořádaně, bez ztrát a na pravém břehu nezanechala žádné zbraně.

Kabinet Petra Fialy schválil návrh na zvýšení přídavku na děti v základní i zvýšené výměře o 200 korun. Schválit to ještě musí obě komory parlamentu a podepsat prezident.

Ropovodem Družba do Maďarska, na Slovensko i do Česka znovu proudí ruská ropa. Obnovení dodávek do svých zemí oznámili maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, v tiskové zprávě slovenské ministerstvo hospodářství a české Mero.