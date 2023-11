STALO SE DNES: Policejní razie v Česku a série úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Policie vyšetřuje případ, který se týká série úmrtí v soukromém zdravotnickém zařízení v Brně. Okolnosti policisté prověřují od loňska ve vztahu k neznámému pachateli, a to pro podezření z vraždy více lidí. V případě prokázání viny by mohl pachatel dostat až 20 let, případně výjimečný trest. Policie ani státní zastupitelství podezření nekomentovaly.

Vojenská policie a detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahovaly na několika místech v Česku. V Pardubicích se kriminalisté zajímali mimo jiné o exprimátora Martina Charváta. Zátah souvisí s devatenácti lidmi podezřelými mimo jiné ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení nebo porušení povinností při správě cizího majetku.

K úspěšnému potopení vlajkové lodi ruské Černomořské flotily v dubnu 2022 přispěla atmosférická anomálie. Ta ztrojnásobila dosah ukrajinských pobřežních radarů. V nově zveřejněné studii o tom informovali švédští odborníci. Křižník Moskva s pěti sty muži na palubě se v okamžiku zásahu protilodními střelami Neptun pohybovalo 120 kilometrů jižně od Oděsy a teoreticky tedy mělo být mimo dohled ukrajinských radarů.

Uplynulý prodloužený víkend zlákal k nákupním výjezdům do příhraničí. Šlo o ještě větší množství českých zákazníků než obvykle. Důkazem toho může být i obležená pobočka Kauflandu v německé Žitavě, kde byl svědkem mohutných nákupů i redaktor iDNES.tv. Hlavním šlágrem bylo plzeňské pivo. Se zákaznickou kartičkou vyšla přepravka s dvaceti kousky ležáku Pilsner Urquell na 13,33 eura, jedna lahev tedy vyšla na zhruba šestnáct korun.

Současná generace dětí je na tom s fyzickou zdatností podobně jako jejich vrstevníci v roce 1923. Rozsáhlý test tělesné kondice české a slovenské mládeže zopakovali na jaře po sto letech odborníci z Technické univerzity v Liberci. Citelnější jsou rozdíly mezi jednotlivými výkony náctiletých: na jedné straně jsou výkonní sportovci ze sportovních klubů, na druhé straně děti, které nesportují a neobstály například při hodu míčkem nebo u shybů.