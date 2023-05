STALO SE DNES: Dav vylomil dveře pražského soudu, na Moskvu zaútočily drony

Soud v úterý potrestal exnovinářku Janu Peterkovou dvouletou podmínkou za šíření poplašné zprávy v období koronavirové pandemie, stanovil ji tříletou zkušební dobu, ve které se musí chovat řádně. Odvolací senát rozhodl s vyloučením veřejnosti. Jednání předtím narušili příznivci Peterkové, když se vlámali do soudní síně. Na místě musela vedle justiční stráže zasahovat i policie. Incident bude ve středu řešit vláda.

Bezpilotní letouny v úterý ráno zasáhly tři obytné budovy v Moskvě. Dva lidé se zranili, domy byly jen lehce poškozeny. Ruské ministerstvo obrany to označilo za terorismus a obvinilo Ukrajinu. I Kyjev v noci čelil ruskému útoku, který si vyžádal nejméně jednu oběť a tři zraněné. Podle agentur Reuters a Ukrinform útok trval téměř tři hodiny.

Českomoravská konfederace odborových svazů ČMKOS zřídila celostátní stávkový výbor kvůli konsolidačnímu balíčku a od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty, oznámil v úterý jejich předseda Josef Středula. „ČMKOS dnešním dnem přešlo do nové fáze. Dnes byl zřízen stávkový výbor,“ řekl na tiskovém brífinku. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v reakci uvedl, že nevidí racionální důvody pro generální stávku.

Komu je 57 a méně, musí počítat s tím, že i on nakonec půjde do důchodu později. Například ročníky 1969 až 1971 mají podle interních propočtů resortu práce do důchodu zamířit v 65 letech a sedmi měsících. Dosud přitom vláda ujišťovala, že posunutí důchodového věku nad 65 let se dotkne až dnešních čtyřicátníků a mladších.

Lékaři v Česku zaznamenali letos do konce dubna 3 462 případů svrabu, což je nejvíc za posledních 20 let. Za první čtyři měsíce roku je jich víc než ve třech posledních letech před epidemií covidu-19 za celý rok. Počet případů už loni výrazně narostl na 5 276, letos je jich ale do dubna dvojnásobek než loni. vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ).