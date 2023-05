STALO SE DNES: Pavel varoval před Čínou a Ruskem, odbory vyhlásily pohotovost

Demokratický svět má šanci uspět pouze tehdy, když bude vystupovat jednotně; musí být silnější než jeho rivalové, řekl v pondělí během Kodaňského summitu pro demokracii český prezident Petr Pavel. Varoval přitom před Čínou, která je podle něj pro země vyznávající demokratické hodnoty a ochranu lidských práv v dlouhodobém horizontu nebezpečnějším soupeřem než Rusko.

Stávkovou pohotovost kvůli návrhu úsporného balíčku vládní pětikoalice vyhlásily odbory. A předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula prohlásil, že řekne premiérovi a předsedovi ODS Petru Fialovi do očí na jednání vlády s odbory a zaměstnavateli, že lhal. „Není to lehké, ale musí to zaznít,“ řekl iDNES.cz Středula.

Oligarchu Dmytro Firtaše a vrcholné manažery jeho firem podezírá Ukrajinská tajná služba SBU a Úřad pro hospodářskou bezpečnost z rozsáhlé zpronevěry týkající se dodávek plynu. Informovaly o tom dnes agentura Reuters a server Ukrajinska pravda. Zástupce ukrajinského oligarchy, který v současné době pobývá ve Vídni, na žádost Reuters o vyjádření zatím nereagoval.

Na dálnici D2 na západním Slovensku došlo v pondělí ke srážce kamionu a autobusu. Při nehodě zemřel jeden člověk, dalších 59 lidí bylo zraněno. Dálnice ve směru do České republiky byla uzavřena.

Nejvyšší soud rozhodl, že české soudy nemohou ani dočasně určit náhradní identitu člověku, jehož jméno není známé a nelze s ním komunikovat. Týká se to muže, kterého hospitalizovala pražská Fakultní nemocnice v Motole v roce 2016, aniž by znala jeho totožnost. Muž nebyl schopen komunikovat a policisté nedokázali určit jeho identitu pomocí databází DNA ani otisků prstů.