STALO SE DNES: Paroubek založil levicové hnutí, Pavla v Kamenici vítaly davy

Bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek se vrací do politiky. Založil spolek Nespokojení, který by měl dát základ novému levicovému hnutí, s nímž by se Paroubek v příštím roce rád zúčastnil voleb do Evropského parlamentu a možná i krajských voleb.

Ukrajinské ministerstvo obrany v předvečer prvního výročí ruské invaze zveřejnilo seznam toho, co považuje za deset hlavních vítězství v uplynulém roce. Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová označila za hlavní úspěchy například úspěšnou obranu měst na severu země včetně Kyjeva, vyhnání ruských okupačních sil z řady ukrajinských oblastí, zničení ruského křižníku Moskva nebo osvobození Hadího ostrova.

Zvolený prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračoval v návštěvě regionů potýkajících se s největšími sociálními či ekonomickými problémy. V České Kamenici na Děčínsku ho vítalo plné náměstí, později na něj čekaly děti ze základní školy v ústecké čtvrti Mojžíř. Už dopoledne se sešel se starosty Šluknovského výběžku a navštívil podnik Mikov, který vyrábí legendární nožík „rybička“.

Šest desítek tureckých právníků podalo trestní oznámení na prezidenta Erdogana, několik ministrů, guvernérů a starostů a také na operátory mobilních sítí v souvislosti se zemětřesením ze 6. února. Viní je mimo jiné ze zabití a zranění více než jedné osoby, nedbalosti, zanedbání dohledu či omezení komunikace.

Na zimní parlamentní shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) přijeli do Vídně i zástupci z Ruska. V předvečer prvního výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu to kritizují ostatní účastníci. Delegace Ukrajiny a Litvy společné setkání dokonce bojkotují. Lotyšský delegát je přivítal hláškou obránců Hadího ostrova. Rakousko tvrdí, že účast Rusům nemohlo zakázat.