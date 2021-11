STALO SE DNES: Nouzový stav na 30 dní. Objevila se nová varianta koronaviru

Od půlnoci ze čtvrtka na pátek začne v Česku platit nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů na návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. „Jsme přesvědčeni, že musíme zavést povinné očkování,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Nově oznámil, že by se to mělo týkat již lidí nad 50 let. „Je to nevyhnutné,“ řekl.

Z Afriky se šíří nová varianta koronaviru s „extrémně vysokým“ počtem dalších mutací, varují vědci. Může být nebezpečnější než dosud známé mutace. První případy se objevily v Botswaně, Jihoafrické republice a v Hongkongu, kam variantu dovezl turista. Celkový počet nakažených botswanskou variantou je však zatím nízký a obavy odborníků se nemusejí naplnit.

Místopředseda STAN Věslav Michalik se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nové vládě. Rozhodl se tak přesto, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem a našel i řešení potenciálního střetu zájmů. „My jsme Věška Michalika k ničemu netlačili,“ řekl šéf STAN Vít Rakušan. Náhradníka do vlády zatím nemá. Ve hře je podle Seznamu ekonom Filip Matějka.

Péči o prezidenta Miloše Zemana převzala po jeho propuštění z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) firma Senior Home Group, člen skupiny Penta Hospitals CZ. ÚVN jí předala veškerou potřebnou zdravotní dokumentaci a ošetřovatelský plán. Společnost vznikla v roce 2019 a ve vedení firmy je mimo jiné lékař Boris Štastný, bývalý předseda pražské ODS.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek doporučila schválení vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech pro děti ve věku od 5 do 11 let. Děti by měly dostat třetinu obvyklé dávky, interval mezi dvěma dávkami zůstává v rozmezí tří týdnů. Po schválení v České republice by měli očkování zajišťovat pediatři. Vakcína by mohla do Česka dorazit v polovině prosince.