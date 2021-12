STALO SE DNES: Dozorci mučili vězeňkyni, zemřel zakladatel Olympicu Chrastina

Sedm dozorců mučilo podle obžaloby odsouzenou ženu ve věznici ve Světlé nad Sázavou, hrozí jim za to osm let vězení. Zemřel spoluzakladatel Olympicu Pavel Chrastina. Ruský soud rozpustil organizaci Memorial zkoumající zločiny komunismu a stalinismu. Losangeleská policie zveřejnila video, ve kterém policista nešťastnou náhodou zastřelil čtrnáctiletou dívku. Meteorologové rozšířili výstrahu před ledovkou do středeční půlnoci.