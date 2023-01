STALO SE DNES: Zeman udělil milost Nečasové. Zemřel slavný alkoholik Čurda

Prezident Miloš Zeman udělil milost v další trestní kauze. Jedná se o případ Vojenského zpravodajství, prominul zkušební dobu podmíněně odsouzené Janě Nečasové (dříve Nagyové), manželce expremiéra Petra Nečase.

Ve svém karavanu odstaveném na louce v Tuhani na Semilsku zemřel legendární alkoholik Milan Čurda. Nechvalně ho proslavila nehoda, při které boural s fekálním vozem. Policisté mu tehdy v dechu naměřili osm promile alkoholu. Čurdovi bylo 56 let.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova zamýšlené dodávky tanků Ukrajině této zemi v ničem nepomohou. „Dodávky tanků Kyjevu ze Západu nic nezmění,“ prohlásil v pátek, podle něj nijak nezmění průběh konfliktu na Ukrajině. Agentura TASS rovněž upozornila, že podle jeho slov budou mít negativní dopad na Ukrajinu i Ukrajince.

Prezidentský kandidát Petr Pavel odpoledne přijel svou dodávkou do Brna, kam se vydal z Ostravy. Na piazzettě před Janáčkovým divadlem se potkal s lidmi. Ti zcela zaplnili náměstí.

Kandidát Andrej Babiš v pátek při kampani před druhým kolem prezidentské volby dorazil do Liberce. Přišli za ním jeho voliči i odpůrci, rozvášněný dav v centru města krotila policie. Babiše přijela poprvé do kontaktní kampaně podpořit manželka Monika. Společně tramvají dojeli do Jablonce nad Nisou, kde dav odpůrců vypískal Babiše z náměstí. Další kandidát Petr Pavel má program v Ostravě a Brně.