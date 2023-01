STALO SE DNES: Zemřela Gina Lollobrigida. Německá ministryně obrany končí

Ve věku 95 let zemřela italská herečka Gina Lollobrigida. Generál Petr Pavel se před druhým kolem prezidentských voleb vydá nejprve do Ústí nad Labem. Sedm klíčníků odemklo korunní komoru ve svatovítské katedrále. Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová rezignovala. Česká národní banka vydává novou bankovku při příležitosti 30 let samostatné České republiky. Přinášíme přehled pondělních událostí.