STALO SE DNES: Ukrajina ostřelovala Krym, Česko má vylepšenou vakcínu na covid

Ukrajina se přihlásila k zodpovědnosti za ostřelování Ruskem anektovaného Krymského poloostrova včetně ruské vojenské letecké základny Saki. Ve středu to oznámil vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj. Úřady dosud o svém zapojení mlčely.

Do Česka dorazily upravené vakcíny na nové varianty koronaviru od firmy Pfizer/BioNTech. Ve čtvrtek s nimi začíná očkovat například pražská Fakultní Thomayerova nemocnice, k dispozici má zhruba 2 800 dávek. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob potvrdil, že nové vakcíny už jsou v ČR.

Policejní usnesení o odložení tzv. reklamní větve kauzy Čapí hnízdo není pravomocné. Pražské vrchní státní zastupitelství při provádění dohledu zjistilo pochybení policie, které se týká nesprávného určení okruhu poškozených subjektů.

Řidička Jitka Rudovičová, která předloni na pražské magistrále narazila do policejního auta, dostala u soudu 13 let vězení za obecné ohrožení. Poté bude mít na deset let zákaz řízení. Při nehodě zemřel policista a další dva se zranili, pachatelka byla opilá.

Prezidentský kandidát Karel Janeček chce oslovit své voliče i prostřednictvím virtuální reality. Pomocí speciální technologie se s ním budou moct lidé ve virtuálním světě „osobně“ setkat, chce v ní představovat i svůj volební program.