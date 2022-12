STALO SE DNES: Na úřady dorazily krvavé zásilky, podpora Nerudové stoupá

V Brně evakuovali ukrajinský konzulát kvůli podezřelému předmětu, který tam dorazil. Budovu muselo opustit šest zaměstnanců a evakuována byla i blízká mateřská škola. Policie nakonec vyloučila, že by dopis obsahoval nástražný výbušný systém, jaké v souvislosti s válkou zadrželi v uplynulých dnech Španělé. V zásilce se našla mrtvá živočišná tkáň, podle sdělení ukrajinského ministerstva to byly zvířecí oči. Stejná zásilka přišla i do Prahy.

První kolo prezidentské volby by v listopadu vyhrál podle modelu agentury Ipsos předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Získal by 29,7 procent hlasů. Na druhém místě by byl generál Petr Pavel se ziskem 25,3 procenta hlasů. Do dalšího kola by se tak jen těsně nedostala ekonomka Danuše Nerudová, která se však na Pavla dotahuje. Podporu by jí vyjádřilo 25 procent voličů.

Ruský prezident Vladimir Putin opět telefonicky hovořil s německým kancléřem Olafem Scholzem. Putin podle Kremlu v telefonátu uvedl, že raketové útoky na ukrajinskou infrastrukturu jsou vynucené a reagují na provokace Ukrajiny. Scholz ho vyzval ke stažení vojáků z Ukrajiny a nalezení diplomatického řešení konfliktu.

Lyžařská sezona v Rakousku začíná cenovým šokem, v některých oblastech se ceny denních skipasů přiblížily hranici sedmdesáti eur, v přepočtu tedy vyjdou na 1 700 korun. Podražily i ubytovací služby nebo lyžařské kurzy. Skiareály zdražují také v Německu.

Na západě a jihozápadě Čech napadne 2 až 8 centimetrů nového sněhu při intenzitě až kolem jednoho centimetru za hodinu. V severních a středních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě se bude navíc při poklesu teploty lokálně vytvářet náledí či zmrazky.