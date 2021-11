STALO SE DNES: Válek zmínil lockdown, svědek z Ještědu viděl poškozená lana

Možný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek varoval před možným lockdownem na Vánoce, pokud by se epidemie koronaviru začala vymykat kontrole. „Já už nechci přijít o další Vánoce, o další Velikonoce. Ale teď to tím smrdí,“ prohlásil Válek v rozhovoru pro Echo24.cz.

Deník MF DNES našel svědka, který tvrdí, že lana pohánějící lanovku byla zchátralá už letos v létě. Své tvrzení dokládá fotografiemi, na nichž lze poškození spatřit. K tragické nehodě došlo v neděli kvůli destrukci tažného lana. Zahynul šestatřicetiletý průvodčí, který v kabině cestoval sám. „Při bližším kouknutí to bylo roztrhané. Jako když se dlouho tře provázek,“ popsal Vladimír Žák z Liberce.

Antigenní testy budou sloužit i nadále k prokázání bezinfekčnosti, protože je uznávají ostatní evropské státy, řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. V polovině října přitom Svrčinová po jednání Rady pro zdravotní rizika uvedla, že pokud se zhorší situace, je možné zvážit i zrušení antigenních testů.

Provokativně jedli banány, teď čeká nejméně sedm syrských uprchlíků deportace z Turecka. Jejich chováním se nevhodně vysmívali chudým Turkům. Na provokaci upozornil muž z dělnické čtvrti v Istanbulu stížností. Turek prohlásil, že sám na luxusní ovoce nemá peníze, zatímco Syřané ho nakupují po kilech. Mladí Syřané se v posledních dnech baví natáčením sama sebe při pojídání banánů.

V úterý dojednávaly strany koalic SPOLU a PirSTAN složení budoucí vlády a koaliční smlouvy. Podle spekulací by Spolu mohlo připadnout devět křesel ve vládě a Pirátům se STAN šest. Místopředseda ODS Zbyněk Stanjura řekl, že by přijal nabídku stát se ministrem financí, pokud by ji od Fialy dostal.