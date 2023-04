STALO SE DNES: Babiš se setkal se Zemanem, vláda dala Kirilla na sankční seznam

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu setkal s exprezidentem Milošem Zemanem v jeho pražské kanceláři. Bývalá hlava státu mimo jiné zkritizovala Babišovu prezidentskou kampaň, řekl předseda opozičního hnutí ANO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu hovořil se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Čínský vůdce Zelenského vyzval k jednání s Moskvou, které je podle něj jediným východiskem z konfliktu s Ruskem. Čína rovněž oznámila, že hodlá na Ukrajinu v nejbližší době vyslat zvláštní diplomatickou misi. Kyjev naopak podle Zelenského jmenuje velvyslance v Pekingu.

Česko má první jméno na vnitrostátním sankčním seznamu. Vláda na něj zařadila moskevského patriarchu Kirilla kvůli podpoře ruské vojenské agrese proti Ukrajině. Po jednání vlády to oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský. Pro patriarchu to znamená například zákaz vstupu do Česka nebo zmrazení případného majetku v zemi a provádění finančních operací.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje se dohodla na mimosoudním vyrovnání s rodinou Adama Vyčítala, který před šesti lety po operaci mandlí v Pardubické nemocnici zůstal v bdělém kómatu. Částka je necelých 20 milionů korun, náhrady nákladů na péči bude nemocnice řešit zvlášť, dál se o nich jedná.

Pražský městský soud začal ve středu projednávat vraždu muže, ze které jsou obžalované kutnohorská zubařka a učitelka v důchodu. Podle žen si muž svou smrt přál a slíbil jim, že jeho tělo po skonu zmizí. Když se tak nestalo, ženy samy informovaly policii. Za vraždu jim hrozí až 17,5 let vězení. První den v síni zněla slova o násilí a týrání, kvůli nevolnosti zubařky museli líčení na půl hodiny přerušit.