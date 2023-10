STALO SE DNES: Nejbohatším Čechem je Kellnerová, Ukrajinci zasáhli systém Triumf

Už pojedenácté časopis Forbes sestavil žebříček 100 nejmajetnějších lidí České republiky. Jejich celkové jmění činí 2,47 bilionu a meziročně se zvýšilo o 367 miliard korun. Na pomyslné první příčce nadále zůstává vdova po zesnulém podnikateli Petru Kellnerovi a dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s 378 miliardami korun.

Ruské síly s vysokou pravděpodobností minulý týden sestřelily na Ukrajině vlastní stíhačku Suchoj Su-35. Uvedlo to britské ministerstvo obrany, které se odvolává na poznatky britské vojenské rozvědky. Su-35 je nejmodernější stíhačka v arzenálu ruské armády.

Apokalypsa. Tak popisují italští činitelé nehodu autobusu v blízkosti Benátek. Hasiči uvádějí, že záchranné práce byly velmi složité. Není jasné, proč k tragédii došlo. Spekuluje se o nevolnosti řidiče. Lidi uvězněné v autobusu pomáhal zachraňovat i gambijský pracovník blízké továrny.

Devět měsíců poté, co Peking náhle upustil od své přísné politiky nulové tolerance ke covidu, se čínští turisté postupně vrátili na cesty. Má to však háček. Podle analytiků tamní ekonomika nadále zpomaluje, panuje tedy strach, že lidé budou utrácet méně a vybírat si destinace blíže k domovu. Číňané na cestách se proto nyní snaží utrácet co nejméně, ale vidět toho chtějí co nejvíc.

Rusko v noci na středu sestřelilo nad regiony hraničícími s Ukrajinou desítky dronů, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci mezitím nečekaně narazili na raněného 60letého Hryhorije uprostřed ruin, které zůstaly z osvobozené ukrajinské vesnice Staromajorske v Doněcké oblasti. Šlo o posledního obyvatele vesnice, přes níž se přehnaly boje.