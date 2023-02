STALO SE DNES: Vondrák skládá svoji funkci v ANO. Projekt Dunaj-Odra-Labe končí

Vláda zrušila ve středu územní rezervy pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš z České pirátské strany uvedl, že kanál je od nynějška mrtvý projekt. Projekt prosazoval zejména prezident Miloš Zeman. Vládní koalice se ke zrušení zavázala v programovém prohlášení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijel na neohlášenou návštěvu Velké Británie. Na londýnském letišti ho osobně přivítal britský premiér Rishi Sunak. Zelenskyj v projevu v britském parlamentu pak řekl, že vítězství Ukrajiny změní svět a odradí všechny budoucí agresory. Žádal další zbraně. Poté ho přijal i král Karel III.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák složí funkci místopředsedy ANO. „Podám to v každém případě,“ řekl před jednáním předsednictva hnutí. Vedení hnutí ANO jedná o reakci na prezidentskou volbu, v ní Andrej Babiš prohrál s Petrem Pavlem o téměř milion hlasů. Spekuluje se také o možnosti, že se Andrej Babiš vzdá poslaneckého mandátu.

Obchodní řetězce Kaufland a Lidl spustí 23. února testovací projekt zpětného odběru nápojových PET láhví a plechovek. Každý řetězec umožní zákazníkům obaly vracet ve třech svých prodejnách. Zákazníci, kteří službu využijí, v obchodech dostanou slevové kupony na nákup.

Čtyřiadvacetiletá Češka přišla v úterý v rakouském Zell am See o život, když při jízdě na snowboardu mimo sjezdovku sjela do potoka. Žena se na horách pohybovala v doprovodu kamaráda lyžaře, který kolem 16:00 přivolal pomoc. Pátralo po ní 22 záchranářů několik psů a dva vrtulníky. Našli ji kolem půlnoci už mrtvou.