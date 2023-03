STALO SE DNES: Jurečka nerezignuje, Bartoš chce upravit stavební spoření

Ministr práce Marian Jurečka nezvažuje rezignaci a ani o ní nepřemýšlí. V posledních dnech čelí kritice kvůli uniklé nahrávce, na které bývalému řediteli Úřadu práce Viktoru Najmonovi nabízí odměnu za rezignaci. V Partii na CNN Prima News uvedl, že Najmona odvolal transparentně a podle zákona.

Stávající systém stavebního spoření je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše neefektivní a neplní svou původní funkci. Bartoš tak připustil, že bude podporovat zrušení státního příspěvku na stavební spoření. Zároveň však zdůraznil, že v takovém případě bude chtít garanci, že stát ušetřené peníze použije na jinou formu podpory bydlení. Bartoš to řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Nyní to je rok, co bydlí šestadvacet uprchlíků z Ukrajiny v kontejnerovém městečku. To loni vyrostlo na letišti v Hradci Králové. K dispozici mají samostatné pokoje, potažmo buňky, společenskou místnost, sprchu i kuchyň. Provizorní domov v areálu Rock for People našla třeba paní Natálie, která nyní pracuje jako pomocná kuchařka. „Zpočátku najít práci nebylo moc těžký, práce byla,“ říká.

Fotka, která přesně vystihla postoj exprezidenta Donalda Trumpa ke zbytku světa. V červnu roku 2018 se americký prezident rozhodl jít do tvrdé konfrontace s ostatními účastníky summitu G7. Vypjaté emoce na setkání představitelů nejvyspělejších ekonomik světa zachytil německý fotograf Jesco Denzel.

Francouzská státní televize se rozhodla svým divákům poskytnout bonus. K předpovědi počasí přidá také informace o klimatické změně. Stanice France 2 a France 3 upravily klasický formát a k teplotám, srážkám a rychlosti větru začaly přidávat doplňující informace ohledně toho, jak se počasí mění v průběhu desetiletí a let. Změna názvu i formátu ve vysílání na „zpravodajství o počasí a klimatu“ má „zvyšovat povědomí o probíhajících klimatických změnách“.