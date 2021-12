STALO SE DNES: Interval mezi dávkami se zkrátí. Ceny benzinu nadále klesají

Interval pro podání třetí dávky vakcíny proti koronaviru se zkrátí na pět měsíců od 13. prosince pro lidi starší 55 let. Od 20. prosince to bude platit také pro lidi od 50 let věku. Ve čtvrtek to potvrdil premiér Andrej Babiš. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v Rádiu Impuls předtím upozornil, že z organizačních důvodů není zatím možné zkrátit interval pro ještě mladší ročníky.

Předseda vlády Petr Fiala se tento týden na neformální schůzce sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Následně ve středu oznámil, že na prezidenta podá kompetenční žalobu, pokud Zeman nejmenuje celou vládu. „Mohu potvrdit, že jsem se s panem prezidentem sešel na neformální schůzce, kde jsem s ním hovořil o dalším postupu při jmenování vlády,“ napsal Fiala na Twitteru.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek přijal kandidáta na ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS. Mluvili o přípravě státního rozpočtu na příští rok. „Daně zvyšovat nebudeme, ten závazek platí,“ řekl Stanjura.

Americký prezident Joe Biden zahájil dvoudenní Summit pro demokracii, jehož se zúčastní více než stovka zemí, Česko nevyjímaje. Biden též bude ve čtvrtek jednat se zástupci takzvané bukurešťské devítky, do níž patří i Česká republika. Probere s nimi svou úterní videokonferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která se týkala především Ukrajiny.

Ceny pohonných hmot v Česku druhý týden za sebou klesly. Nejprodávanější benzin Natural 95 zlevnil proti minulé středě o 28 haléřů na průměrných 36,75 korun za litr. Nafta se prodává v průměru za 35,69 korun za litr, což je o deset haléřů méně než před týdnem.