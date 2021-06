STALO SE DNES: Ceny vakcín se liší až šestinásobně, prezident udělil milost

Česko za samotné vakcíny zaplatilo zhruba jednu a půl miliardy korun. Jen za aplikaci dávky dalších téměř 1,4 miliardy korun. Ministerstvo zdravotnictví však stále odmítá prozradit, kolik za jednotlivé vakcíny platí. Částky jsou ovšem patrné ze smluv mezi resortem a pojišťovnami. Rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší je šestinásobný. Ceny za jednotlivé látky se pohybují v rozpětí od 55 do 316 korun.

Lidem by podle nového návrhu měla být měřena hladina protilátek na covid-19. Pokud by byla dostatečně vysoká, lidé by nemuseli podstupovat antigenní či PCR testy. Ve Sněmovně to navrhl poslanec KDU-ČSL a lékař Vít Kaňkovský. Vysoká hladina protilátek by pro člověka byla také výhodou, že by se nemuseli očkovat.



Ministryně financí Alena Schillerová varovala před brutálními škrty ve státním rozpočtu, pokud projde návrh Pirátů na prudké navýšení platů pedagogů. Poslanci budou hlasovat o návrhu vráceném Senátem. Podle novely by učitelé měli mít od roku 2023 nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy.



Horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh bojovali o holý život. Uvázli v mlze, sněhové vánici a s tenčící se zásobou jídla na himálajském vrcholu Baruntse. „Fyzicky jsme dobití, zhubl jsem jedenáct kilo za týden,“ říká Holeček v rozhovoru pro pořad Rozstřel na iDNES.cz. „Ve vyčerpání vás přepadnou různé myšlenky, ale nesmíte si zoufat. Dokud se zvedá hruď, je o co bojovat,“ tvrdí.

Prezident Miloš Zeman udělil milost muži, který byl odsouzen za to, že zanedbával výživu nezletilé dcery. Podle sdělení Hradu mu chce umožnit, aby se o ni staral. Matka dítěte v minulých dnech podlehla závažnému onkologickému onemocnění.