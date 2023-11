STALO SE DNES: Schwarzenberga převezli do Vídně, Němci si rýpli do Fialy

Německá média si rýpla do premiéra Fialy, který nakupoval potraviny v Německu. Nevíme, co se stalo, Izrael si vymýšlí, řekl spoluzakladatel skupiny Pink Floyd Roger Waters o útoku Hamásu. Karel Schwarzenberg byl převezen do vídeňské nemocnice. Peterková promluvila o výtržnictví u soudu, stráž podle ní jednala nezákonně. Izrael přijme po skončení války s Hamásem celkovou bezpečnostní odpovědnost za Pásmo Gazy, prohlásil Netanjahu.