STALO SE DNES: Začal soud s Dominikem Ferim. V Turecku vytáhli 8 tisíc živých

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri stanul u soudu. Obviněn je ze dvou znásilnění a jednoho pokusu, přičemž jeden z případů se týká nezletilé dívky. Ferimu tak hrozí až deset let za mřížemi. Svou vinu expolitik dlouhodobě odmítá. Před soudem uvedl, že to, co je v obžalobě, je „nechutné“ a že by toho „nikdy nebyl schopen“.

Z trosek po ničivém zemětřesení v Turecku se za osm dní podařilo vyprostit přes osm tisíc živých, oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten zároveň poděkoval ostatním zemím za pomoc. Záchranáři i v úterý, devátý den od zemětřesení, z trosek vytáhli nejméně šest živých lidí. Poslední z nich, mladou ženu, zachránili 203 hodin od otřesů.

Evropský parlament definitivně schválil dohodu s členskými státy Evropské unie o nové normě o nulových emisích, která počítá s tím, že od roku 2035 má být v členských zemích prakticky nemožné pořídit si nový automobil na benzin či naftu. Znění bylo přijato 340 hlasy pro, 279 bylo proti a 21 poslanců se zdrželo hlasování.

Súdánská junta dala zelenou ruským plánům pro vybudování námořní základny na strategickém pobřeží Rudého moře. Západní představitelé se nyní obávají, že tento krok výrazně rozšíří vliv Kremlu v Africe i oblasti Indického oceánu, neboť Rudým mořem prochází ročně až 30 procent světové kontejnerové dopravy. Rusko by tak poměrně snadno mohlo Západu přiškrtit lodní obchod.

Neobydlený dvoupodlažní dům v pražských Vršovicích, který byl určený k demolici, se krátce po půlnoci zřítil. Utrhl se svah z ulice Na Královce. V budově zřejmě nikdo nebyl, informovali hasiči. Vlivem zřícení se ale sesunula dvě osobní auta a dodávka. Část komunikace je uzavřená, událostí se zabývá krizový štáb Prahy.