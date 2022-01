STALO SE DNES: Poslanci debatovali o důvěře vládě. NATO nabízí Rusku jednání

Vláda premiéra Petra Fialy ve středu žádala o důvěru „Chceme stát, který nebude žít na dluh,“ řekl. Šéf ANO Andrej Babiš vyčítal vládě, že klame voliče a že vládní strany pokračují ve své kampani „antibabiš“. Lídr SPD Tomio Okamura zase šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové z TOP 09 vytkl, že nepodepsala Chartu 77. Narodila se přitom až o sedm let později.

Opakované očkování původní vakcínou proti koronaviru není podle všeho udržitelné ani vhodné, oznámila v úterý technická skupina Světové zdravotnické organizace. Současné vakcíny ztrácejí podle ní už příliš rychle na účinnosti a bude potřeba je upravit, aby byly účinné proti variantě omikron i dalším variantám, které se objeví v budoucnosti.

Jako speciální terč si při jednání o důvěře vládě vybral expremiér Andrej Babiš ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. „Víte, jak pan ministr Válek vysvětluje, že mu lidé a dokonce už ani novináři nerozumí? To může být proto, že jsem z Brna a používám hantec. Takže možná by bylo dobré, aby pan ministr kromě tlumočníka do znakové řeči měl vedle sebe i tlumočníka do češtiny,“ řekl Babiš.

Napjatá situace kolem Ukrajiny byla ústředním bodem středečního jednání NATO a Ruska. Rozpory podle šéfa Aliance Jense Stoltenberga nebude snadné překonat. Spojenci ale nabídli Rusku celou sérii bezpečnostních jednání. Moskva si vzala čas na rozmyšlenou.

Souprava 22 nákladních vagónů a dieselové lokomotivy 750 přezdívané brejlovec jela v pondělí večer bez strojvedoucího ze Slovenska do Maďarska. Kolos se uvolnil z dosud neznámých příčin na nádraží Košice-Barca, poté dokázal samovolně ujet 25 kilometrů a zastavil až v Maďarsku mezi obcemi Hidasnémeti a Zsujta. Během incidentu nebyl nikdo zraněn.