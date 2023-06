STALO SE DNES: Šéf Dumy vyzval Rusy k návratu, Koněvova ulice změní název

Předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin vyzval Rusy žijící v exilu, aby se vrátili do vlasti, dokud to ještě jde. Reagoval tak na nedávné výroky českého prezidenta Petra Pavla o potřebě přísnějšího dohledu nad Rusy žijícími na Západě. Podle Volodinovy interpretace „český prezident navrhl Rusy žijící v zahraničí zavřít do koncentračních táborů“.

Koněvova ulice v Praze 3 se bude od října jmenovat Hartigova podle prvního starosty Žižkova. Na návrh městské části to v pondělí schválili radní hlavního města. Přibližně pět tisíc obyvatel teď čeká výměna dokladů.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek při návštěvě Zlínského kraje zavítal také do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, kde kvůli sporům s ředitelem Pavlem Polákem podala výpověď skupina lékařů. Ředitel i další členové vedení nemocnice následně rezignovali. Podle ministra vznikla v zařízení patová situace, různá nedorozumění a nepochopení.

Pobřežní hlídka z amerického města Bostonu zahájila pátrání po pohřešované turistické ponorce, která plula k vraku parníku Titanic. Není jasné, kolik lidí bylo na palubě, případně zda tam vůbec nějací byli.

Ranami pěstí nadvakrát zasypal v Brně agresivní řidič cyklistu, na kterého narazil při vyjíždění z parkoviště. Napadený vyvázl z útoku jen s lehkým zraněním i díky nasazené helmě.