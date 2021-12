STALO SE DNES: Třetí dávka ochrání před omikronem. Hrozí sněhová kalamita

Společnosti Pfizer a BioNTech oznámily slibné výsledky prvních testů své covidové vakcíny proti nové variantě koronaviru omikron. Výsledky podle nich naznačují, že při očkování třemi dávkami poskytuje vysokou úroveň ochrany i proti ní. Němečtí odborníci ale varují, že dvě dávky očkování na omikron nemusejí stačit.

Ve čtvrtek bude ve východní polovině Česka vytrvale sněžit. Vydatnější sněžení začne ve čtvrtek k ránu a bude přetrvávat až do noci na pátek, kdy bude ustávat. Na jihovýchodě Moravy může napadnout až 25 centimetrů sněhu, což může komplikovat dopravu.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl kvůli nepříznivé epidemiologické situaci odložit slavnostní předávání státních vyznamenání, které se mělo konat 1. ledna, uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Nový termín má být stanoven v prvním čtvrtletí příštího roku. Podle zákona jsou řádovými dny pro udělování státních vyznamenání pouze 1. leden a 28. říjen.

Svět se dohaduje, co všechno zaznělo během úterní videokonference mezi Vladimirem Putinem a Joem Bidenem. Jedno je jisté: Spojené státy kvůli Ukrajině do války s Ruskem nepůjdou. „Představa, že bychom se uchýlili k síle, není v tuto chvíli na stole,“ řekl Biden. Ekonomické důsledky případné invaze by však byly pro Moskvu velice bolestivé.

Česko pošle na pomoc Polsku kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem až 150 vojáků na půl roku, většinu by měli tvořit ženijní specialisté. Vojáci by mohli odjet v týdnu před Vánoci, očekává ministr obrany Lubomír Metnar. Mise vyjde odhadem na 86 milionů. Mandát pro vyslání vojáků musí schválit ještě poslanci i senátoři.