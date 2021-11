STALO SE DNES: V Česku se potvrdila mutace omikron, Zeman přijal Bartoše

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má podle vlády připravit konečný návrh vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem. Novela počítá se zavedením povinného očkování proti nemoci covid-19 pro lidi starší 60 let a pro vybrané profese. Vojtěch bude navrhovat, aby to platilo od března příštího roku.

Prezident Miloš Zeman zahájil jednání s kandidáty do nové vlády Petra Fialy. Přijal předsedu Pirátů Ivana Bartoše, kandidáta na vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj, který má být ve vládě odpovědný také za digitalizaci. Řešili priority resortů. Zeman byl opět za průhlednou stěnou, izoluje se kvůli svému pozitivnímu testu na covid-19.

Laboratoře v Česku potvrdily první případ nové koronavirové mutace omikron z JAR. Nakaženou je žena z Liberce, definitivní výsledek testu po víkendovém podezření oznámila tamní nemocnice. Žena pobývala na jihu Afriky, její spolucestující z Prahy se nenakazili.

Varianta omikron se ukázala i u 13 cestujících z Jihoafrické republiky (JAR), kteří přiletěli do Nizozemska. Tamní policie zatkla nakažený pár, který opustil karanténu. Dva případy této mutace ohlásilo také Dánsko a Kanada, Japonsko zakáže vstup do země všem cizincům. Omikron se pravděpodobně začne šířit v mezinárodním měřítku a představuje „velmi vysoké“ riziko, oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO).

Od pondělí si už v Česku mohou všichni lidé na webu udělat předregistraci na posilující dávku očkování proti covidu. V den nároku na třetí dávku vakcíny se tato registrace uvolní a žadateli přijde PIN k rezervaci konkrétního termínu. O spuštění informovala Chytrá karanténa.