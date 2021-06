STALO SE DNES: Turisti přiznali falešné testy, Cichanouská promluvila v Česku

Část českých turistů na letišti v Ruzyni po návratu z Tuniska přiznala, že jim český lékař v zahraničí vydal lékařské potvrzení testu na covid, aniž ho absolvovali. Testy byly špatné a necertifikované. Cestující byli v sobotu několik hodin zadrženi v prostoru pasové kontroly. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka patří omluva těm cestujícím, kteří měli test v pořádku.

Významná představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská zahájila v pondělí v Senátu oficiální část své čtyřdenní návštěvy Česka. Političku pozval do Prahy předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil. V pondělí ji označil za skutečně zvolenou prezidentku Běloruska. Česko by podle Cichanouské mělo být důsledné v postupu proti nezákonnému režimu Lukašenka. „Cítím bolest a pýchu zároveň,“ řekla ve svém projevu na demonstraci na pražském Staroměstském náměstí.



Vláda má na pondělním jednání sjednotit pravidla pro uznávání testů. Rozhodnout má také o nošení roušek ve školách a zvýšení počtu účastníků na hromadných a kulturních akcích - venku na dva tisíce osob, vevnitř na tisíc lidí. ČSSD podle šéfa strany Jana Hamáčka navrhuje, aby nošení roušek ve školách bylo zrušeno v osmi krajích, kde je nejlepší epidemiologická situace.



Na Slovensku začalo očkování ruskou vakcínou proti koronaviru Sputnik V. Prvním člověkem, který látku dostal, byl v Žilině Igor Koník. Ruské vakcíně podle vlastních slov důvěřuje, a pokud by to nebylo možné na Slovensku, požádal by ruskou ambasádu o možnost jet se naočkovat do Ruska. Zájem Slováků o tuto vakcínu je však obecně zatím nízký, zatím si ji vybralo jenom kolem pěti tisíc lidí.



Vláda začala schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Počítá se schodkem 390 miliard korun. „Přináší úspory na provozu státu, méně úředníků, ale také rekordní investice za 189 miliard nebo zvýšení důchodů o 758 Kč měsíčně,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Návrh rozpočtu počítá i se zvýšením slevy na poplatníka o 3 tisíce korun.