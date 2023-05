STALO SE DNES: Černochová podepsala obrannou smlouvu, volby by vyhrálo ANO

Ministryně obrany Jana Černochová podepsala se svým americkým protějškem Lloydem Austinem smlouvu o obranné spolupráci. Ubezpečila, že není o tom, že by se v Česku měli rozmístit američtí vojáci či jejich základna. V Praze před americkou ambasádou proti dohodě protestovaly desítky převážně komunistických demonstrantů.

Volby do Poslanecké sněmovny by podle dubnového modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 31 % hlasů. Hned za ním by se umístili vládní ODS a Piráti s 15, respektive 10,5 %. Do dolní komory by se dostali ještě zástupci SPD, STAN a KDU-ČSL.

Částí republiky se přehnaly bouřky. Meteorologové už předem varovali, že ve východní části Čech, na Moravě a ve Slezsku mohly být silné. Hrozilo rozvodnění řek v Beskydech a Bílých Karpatech. Místy padaly kroupy, například v Brně pokryly místní výstaviště. Hasiči na Moravě vyjížděli k desítkám zásahů.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že vytlačilo „sabotérské“ síly, které údajně zaútočily v Belgorodské oblasti zpět na Ukrajinu, sedmdesát jejich příslušníků podle úřadu padlo. Ruské tvrzení nelze nezávisle doložit. Moskva obviňuje z vpádu vojáků na své území Ukrajinu, Kyjev popírá, že by s incidentem měl cokoliv společného. K akci se přihlásily proukrajinské ruské oddíly.

Portugalská policie obnovila pátrání po britské dívce Madeleine McCannové, která v roce 2007 zmizela během dovolené s rodiči na jihu země. Policie tak učinila na žádost německých úřadů a asistuje jí britská policie. Oblast, kde byla holčička před šestnácti lety naposledy spatřena, prohledává několik desítek policistů.