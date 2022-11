STALO SE DNES: V Čakovicích vraždil jeden z rodičů, reálné mzdy prudce padají

Sobotní nález tří mrtvých v Čakovicích souvisel s rodinnou tragédií. Policisté nyní upřesnili, že se jedná o dvojnásobnou vraždu a následnou sebevraždu. Jednalo se o muže se ženou a jejich dvouletého syna. „Čin byl spáchán legálně drženou střelnou zbraní,“ napsali policisté na Twitteru.

Česko prochází nejprudším propadem reálných mezd v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i celé své historie. Průměrná reálná mzda se podle odhadu společnosti Cyrrus propadne o drtivých 8,3 procenta. Nezaměstnanost by se měla dostat na 3,8 procenta.

Ruské rakety v noci na úterý zasáhly továrnu v ukrajinském městě Dnipro. Na místě vypukl požár, oznámily bez bližších podrobností úřady. Výbuchy podle médií hlásil také Cherson a Poltava. Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje od začátku války nejméně 700 útoků na ukrajinská zdravotnická zařízení.

Stravenky v digitální podobě s denním limitem a zaměstnanecké kantýny jsou podle Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) efektivnější než stravenkový paušál. Ten podle studie nesplnil očekávání a do gastroprovozů nepřinesl žádné nové strávníky. Navíc ho zaměstnanci mnohdy vůbec nevyužívají na obědy. Pro firmy se však stává zajímavým nástrojem daňové optimalizace.

Silné zemětřesení, na které se největší turecké město Istanbul připravuje už několik let, je velmi blízko. Podle tureckého opozičního serveru Duvar to tvrdí profesor geologie Celal Şengör. Expert z Istanbulské technické univerzity (ITU) to prohlásil po zemětřesení, které minulý týden zasáhlo provincii Düzce. Ta leží necelých dvě stě kilometrů od šestnáctimilionového Istanbulu.