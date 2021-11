STALO SE: Lockdown v Rakousku. Babiš je proti. Čaputová na pohřbu Žbirky

Od pondělí zavede Rakousko přísné restrikce pro neočkované i očkované obyvatele, turistům bude vstup zakázán. Zavřené budou obchody, restaurace i hotely, ruší se všechny kulturní akce. Lidé budou smět jen na nejnutnější nákupy, do práce a na zdravotní procházky. Po celou dobu lockdownu bude Rakousko uzavřeno také zahraničním turistům. Celostátní uzávěra bude trvat minimálně 10 a maximálně 20 dní.



Po pátečním jednání vlády premiér Andrej Babiš prohlásil, že Česko nepůjde cestou lockdownu. Vláda místo toho navrhuje zvýšení ošetřovného na 80 procent denního vyměřovacího základu platu. Lidé v karanténě by podle vlády měli dostávat k nemocenské navíc 370 korun za den. Musí se počkat na schválení parlamentu.

Ve strašnickém krematoriu se konal pohřeb zpěváka Miroslava Žbirky. Smuteční obřad byl jen pro zvané, před síní se však nacházela obrazovka, na které dění v sále sledovaly stovky lidí z řad veřejnosti.Celý obřad byl provázen zpěvákovými písněmi i hudbou od jeho milovaných Beatles. Miro Žbirka zemřel ve středu 10. listopadu v 69 letech kvůli komplikovanému zápalu plic.

Přes víkend bude opět probíhat hlasování Pirátské strany, tentokrát o schválení Michala Šalomouna do funkce ministra pro legislativu. Šalomoun podával časté žaloby na vládní protiepidemická opatření. Zbývající kandidáty do vlády Piráti schválili již na jaře, takže se o nich znovu rozhodovat nebude. Hlasování opět potrvá do pondělního večera.

Podle nové americké studie byla covidovým pacientem nula trhovkyně z Wu-chanu. Dosud se za prvního nakaženého koronavirem považoval účetní, který však uvedl, že příznaky se u něj projevily o několik dní později, než se předpokládalo. Zmatení nejspíš způsobilo, že ve stejné době byl u lékaře na vyšetření zubů. Původ viru SARS-CoV-2 není ani po dvou letech pandemie znám, předpokládá se ale, že byl na člověka přenesen ze zvířat, nejpravděpodobněji pochází od netopýrů.