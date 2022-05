STALO SE DNES: Šíří se opičí neštovice. Obránci Azovstalu mají zastavit boje

Obránci mariupolských oceláren Azovstal dostali rozkaz zastavit odpor proti ruským útokům v zájmu zachování života ukrajinských vojáků. Podle velitele ukrajinského pluku Azov byli těžce ranění vojáci z areálu evakuováni a plánuje se jejich následná výměna za ruské zajatce. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že se již vzdalo přes 1 900 obránců Azovstalu.

V Evropě se šíří opičí neštovice. Státní zdravotní ústav již vyzval české lékaře, aby při diagnostice lidí s příznaky neštovic zvažovali, jestli se nejedná právě o toto vážné virové onemocnění. V Česku podle ústavu zatím žádný případ neobjevil. Nejvíce nakažených v Evropě hlásí Portugalsko, Španělsko a Velká Británie.

Na nově zveřejněných záběrech, které získal americký deník The New York Times, popravují ruští vojáci v Buči nejméně osm ukrajinských mužů. Na dvou videích vedou ruští vojáci ukrajinské zajatce a míří na ně zbraněmi. Podle deníku Rusové tyto muže 4. března zastřelili a dopustili se tak válečných zločinů.

Ruský plynárenský gigant Gazprom přestane od soboty dodávat plyn do Finska. Ruský plyn přitom tvoří jen kolem pěti procent finského energetického mixu, na zemi by to tím pádem nemělo mít větší vliv. Rusko oznámilo přerušení dodávek poté, co Finsko spolu se Švédskem projevilo zájem o vstup do Severoatlantické aliance.

Národní centrála proti organizovanému zločinu nezahájila úkony trestního řízení v souvislosti s propagací bývalé ministryně financí Aleny Schillerové na Instagramu. NCOZ se měla v dubnu zabývat tím, že Schillerová z veřejných peněz financovala fotografie a příspěvky na svých soukromých sociálních sítích.