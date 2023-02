STALO SE DNES: Petr Pavel je pro změnu ve vedení NATO. Prchal končí u Babiše

Policie na základě znaleckých posudků objasnila případ výhrůžného dopisu, který před volbami dostala Babišova manželka. Policisté uvedli, že se v dopise nenacházel ostrý náboj a že kauzu odloží. Z vyjádření vyplývá, že podezřelý zřejmě spáchal sebevraždu.

Nově zvolený prezident Petr Pavel uvedl, že je pro to, aby ve vedení NATO nastala změna. Podle jeho vyjádření by tak vyměnil generálního tajemníka Jense Stoltenberga, kterému letos mandát po devíti letech končí. Spekuluje se však, že by mohl ve funkci zůstat i nadále.

Marketér Marek Prchal a bývalý premiér Andrej Babiš ukončili spolupráci, která trvala deset let. Důvodem podle Prchala není výsledek prezidentských voleb, konec v marketingovém týmu hnutí ANO byl naplánován už před nimi. Prchala nedávno ze svých řad vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provádí prohlídku v prázdninovém domě prezidenta Joea Bidena. Prohlídka souvisí s dřívějším nálezem utajovaných dokumentů v Bidenově bývalé kanceláři a jeho domě. Prezident s úřady plně spolupracuje a více informací oznámí, až vyšetřovatelé dokončí prohlídku.

Vláda schválila změnu volebních pravidel. Nově by se mělo volit jenom v pátek od 7 do 22 hodin. Sčítání hlasů by tak probíhalo v nočních hodinách. „Každý člen volební komise bude mít nárok na dvouhodinovou pauzu na občerstvení,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan. „Navrhujeme volby jednodenní, jak je to ve většině evropských zemí,“ řekl premiér Fiala.