STALO SE DNES: Vojtěch oznámil další rozvolnění, Feri končí v TOP 09

Adam Vojtěch po jednání vlády oznámil, že od pondělí mohou otevřít restaurace, stejně jako bazény, sauny a wellness. V restauracích smí sedět u stolu jen čtyři lidé a budou se tam uznávat i samotesty. „Nechci jít proti rozhodnutí soudu,“ řekl Vojtěch po jednání vlády. Zavírací doba bude ve 22:00.

Ministr Vojtěch také ve Sněmovně připustil, že by se od 1. června nemusela otevřít registrace k očkování pro všechny osoby starší 16 let a že by ještě jednou mohla být otevřena kategorie zahrnující pět ročníků. Nyní je otevřena registrace k očkování pro osoby nad 30 let.



Stranu TOP 09 v pátek opustil její poslanec Dominik Feri. Krátce předtím ho k přerušení členství vyzvalo vedení strany. Nejmladší poslanec to učinil po obvinění ze znásilnění, kterého se údajně dopustil v předchozích letech. V tomto týdnu se už vzdal svého poslaneckého mandátu i možnosti objevit se na kandidátce TOP 09 pro následující volby.



Čeští horolezci Marek Holeček a Radoslav Groh zůstali uvězněni na himálajském vrcholu Baruntse (7 129 metrů). Na sedmitisícovce, kam se dvojice vydala v polovině května, bojují v mokrém oblečení a téměř bez jídla o život.



Ministra kultury Lubomíra Zaorálka pobouřilo, jak se vláda postavila k dalšímu rozvolňování a že zatímco do restaurací budou moci od pondělí lidé chodit s jakýmkoli testem, do divadel, na koncert či do kina jen s testem provedeným profesionálním zdravotníkem a nebude tam možná konzumace žádného občerstvení.