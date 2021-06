STALO SE DNES: Babiš píše Čechům, ti budou mít i v létě nasazený respirátor

Povinnost nosit respirátory v uzavřených prostorách a hromadné dopravě zůstává. Ministr Adam Vojtěch couvl z původního záměru navrhnout chirurgické roušky kvůli letním teplotám. Důvodem je podle něj stagnující až zhoršující se epidemiologická situace.

V případu teplického Roma, který v sobotu zemřel v sanitce po předávkování drogami, se objevily další videozáznamy. Kromě záběrů z policejního zákroku a toho, jak bušil pěstí do zaparkovaného auta, v dalším záznamu dvakrát narazil hlavou do vozidla a poté se svalil na vozovku.



Koronavirus v Česku postupně slábne. Nakažených přibývá po desítkách a ministerstvo zdravotnictví postupně uvolňuje všechna dosavadní opatření. Přesto však panuje obava z dalších mutací. Redakce iDNES.cz oslovila experty, jak právě varianty covidu mohou ovlivnit rizikový podzim.



Premiér Andrej Babiš napsal v rámci předvolební kampaně dopis svým spoluobčanům. Chce jim tak připomenout, čeho jeho vláda během čtyř let dosáhla. „Přál bych si, abyste na moji vládu vzpomínali jako na tu vládu, která čtyři roky makala a splnila to, co slíbila,“ napsal předseda vlády.

Ve čtvrtek večer a v noci na pátek přijdou do Česka opět velmi silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami, nárazovým větrem a ojediněle i kroupami. ČHMÚ vydal novou výstrahu. V pátek by se už situace měla uklidnit, bouřky se mají vyskytovat jen ojediněle a už by neměly být silné.