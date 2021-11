STALO SE DNES: Praha vřela demonstracemi, Zeman odmítl Lipavského ve vládě

Premiér Andrej Babiš oznámil, že Česko z neděle na pondělí zavede takzvaný bavorský model proticovidových opatření. Skončí tak antigenní či PCR testy a k prokázání bezinfekčnosti bude třeba očkování či potvrzení o prodělání nemoci.

Z členů nového kabinetu vadí prezidentovi Miloši Zemanovi ministr zahraničí Jan Lipavský, potvrdily zdroje MF DNES. Zemana, jehož adept na premiéra a šéf ODS Petr Fiala se jmény seznámil na schůzce v nemocnici, kandidáta Pirátů odmítá kvůli názorům na zahraniční politiku. Lipavský například požadoval odebrání diplomatického pasu prezidentovu poradci Martinu Nejedlému a kritizoval ruské angažmá v dostavbě Dukovan.

Česko si připomíná 32 let od sametové revoluce a 82 let od uzavření vysokých škol nacisty. Proběhlo mnoho piet a demonstrací. Nejvíce to od rána vřelo na Národní třídě, kde lidé mimo oslav pokřikovali na pracovníka Hradu, který přinesl věnec od prezidenta Miloše Zemana. Velmi brzy přišel premiér Andrej Babiš, aby se vyhnul atakům demonstrantů. U Hlávkovy koleje vystoupil bývalý prezident Václav Klaus.

Staroměstské náměstí v Praze zaplnilo ve středu odpoledne při protestech proti covidovým opatřením 10 tisíc lidí, odhadla policie. Účastníci akce svolané hnutím Otevřeme Česko - Chcípl PES spolu s dalšími asi třemi desítkami uskupení neměli roušky a nedodržovali žádné rozestupy. Řečníci označovali rozhodování vlády zdůvodněné snahou o omezení šíření viru za protiústavní.



Současnou covidovou situaci označil ministr Vojtěch za velmi vážnou. Nejde podle něj pouze o počet nakažených, problémem je i to, že se nákaza dostává mezi rizikové skupiny. Vojtěch také kritizoval budoucí vládu za politizaci covidu. „Mám toho plné zuby,“ prohlásil.