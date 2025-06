„Ruský vliv mapuji prakticky celou svoji novinářskou kariéru,“ říká reportér Jiří Hynek. Jeho nová kniha Ruský Klondike v Česku popisuje, jak po roce 1989 vyměnili ruští aktéři uniformy za saka a začali masivně investovat do českých nemovitostí i podezřelých firem.

„Nosili peníze v kufrech, kupovali lázeňské domy, investovali desítky milionů dolarů. Nikdo se neptal, odkud ty peníze pocházejí,“ říká Hynek v Rozstřelu.

Ukradené peníze a rodiny

Podle něj šlo často o prostředky ukradené z ruského státního rozpočtu. „Investovali tu politici, kteří si peníze legálně vydělat nemohli, a pak lidé z organizovaného zločinu, z mafie. Ti si z Česka udělali bezpečnou zónu – ukládali tu peníze a posílali sem rodiny.“

Hynek v rozhovoru tvrdí, že stát situaci dlouhodobě ignoroval. „Čeští politici až do roku 2013 nebo 2014 nedělali v podstatě nic. Neexistuje ani zákon proti průtokovým účtům. V jiných zemích se tyto peníze daní nebo blokují – u nás je policie často musí uvolnit, protože z Ruska přijde papír, že jsou v pořádku. Přitom ministr spravedlnosti Blažek už před rokem sliboval, že s tím něco udělá.“

V knize popisuje konkrétní příklady prorůstání ruského vlivu do politiky i veřejné správy. „V Karlových Varech si například ruští podnikatelé postavili nelegální osadu. Stavební úřad s tím nehnul, protože jeho šéfka s nimi popíjela a posléze těm samým lidem prodala výhodně přeměněné pozemky. Rusové tu měli významný vliv – na místní i některé celostátní politiky.“

Hynek zaznamenal pochopitelně i tlak a výhrůžky ze strany organizovaného zločinu. „Pořád mi někdo píše, vyhrožuje. Mám zkušenost s policejní ochranou, když jsem odhalil podvody s ruskými hnojivy. Lidé, kteří mi informace dávali, čelili šikaně, někteří byli zlikvidováni profesně, jedna žena spáchala sebevraždu.“

Zvláštní kapitolu v knize tvoří prorůstání ruského vlivu skrze pravoslavnou církev. „Moskevský patriarchát tu přes své duchovní vytváří uzavřené zóny. Žehnají autům ruských podnikatelů, orodují za stavby v chráněných oblastech. Je to duchovní zástěrka pro politicko-ekonomický vliv.“

Blízko nejvyšším patrům politiky

Podle Hynka se vliv dotkl i české justice a nejvyšších pater politiky. „Byli velmi blízko prezidentu Zemanovi, klíčovou postavou byl Zdeněk Zbytek. Ten dnes bydlí v ruské vile v Bubenči. Když jsem tam natáčel, přijela policie a legitimovala nás, i když jsme byli na veřejném prostranství.“

Přes sankce a varování BIS podle něj mnoho struktur dál funguje. „Po roce 2014 si Rusové začali majetky přepisovat na bílé koně nebo firmy v offshorech. Česko zaspalo. Třeba Moskevský dům v Karlových Varech Rusové stihli převést do Turecka, než stát zasáhl.“

Hynek tvrdí, že Rusko zůstává neviditelným hráčem i dnes. „Děje se to přes dezinformační scénu, přes hybridní operace. Vidíme to i před volbami. A obávám se, že v jisté míře to bude pokračovat. Česko stále nemá účinné nástroje.“

Musel nějaké důležité informace z knihy kvůli právním důsledkům vymazat či vynechat? Obává se, že se s ní budou vlivné osobnosti z ruskojazyčného prostředí soudit? A chystá i další knihu s dalším odhalením? I na to odpovídal Jiří Hynek v Rozstřelu.