Každé slovo v češtině se dá zařadit k některému z deseti slovních druhů. Když vám třeba přejí hodně „zdraví“, je to jasné podstatné jméno.
Počkat... co když ale nejsme nemocní, nýbrž „zdraví“? Pak je to jméno přídavné.
A když někdo zdvořile „zdraví“, už je to sloveso. Ale nebojte, s trochou cviku slova roztřídíte raz dva.
Zkuste jeden z příkladů a do následující věty doplňte správná chybějící písmena: Oběm_ možnostem jsme se zkusil_ v_j_mečně v_hnout.
a) i, i, ý, i, y
b) a, i, y, í, y
c) i, y, y, i, y
d) a, i, ý, i, y
V testech níže jich naleznete mnohem víc.