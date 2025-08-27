Zdravě žije jen třetina Čechů. Mladí nadužívají sociální sítě nejvíc v Evropě

Téměř polovina Čechů se potýká s duševními problémy, jen šest procent ale vyhledá pomoc. Mladí Češi se navíc suverénně řadí na první místo v nadužívání sociálních sítí. Obracejí se na ně často proto, aby unikli od reality, vyplývá z velké mezinárodní studie STADA Health Report. Zdravě podle výzkumu žije jen třetina lidí v České republice.
Jedním z hlavních témat, kterému se letošní studie věnovala, je duševní zdraví a jeho propojení s finanční situací. Z lidí, potýkajících se s finančními obtížemi, označuje svůj životní styl za zdravý pouze 36 procent respondentů po celé Evropě. V Česku je to pětina. Naopak u osob v lepší finanční situaci je to v Evropě 58 procent a v Česku 39 procent.

Jako dobré své duševní zdraví hodnotí 57 procent Čechů. Oproti celé Evropě je to podle průzkumu o sedm procentních bodů méně. Nejlépe jsou na tom Švýcaři se 74 procenty a Francouzi se 71 procenty.

„V posledních letech se napříč společností čím dál více mluví o potřebě důslednější péče o duševní zdraví napříč generacemi. Aktuální Health Report ale ukazuje, že nás čeká ještě dlouhá cesta,“ uvedl generální ředitel STADA pro Českou republiku Martin Šlégl.

Psychiatr: Duševní problémy ničí výkonnost. Firmám utíkají miliardy

Podle průzkumu se více než 40 procent Čechů potýká s obtížemi s duševním zdraví, pomoc terapeuta ale využívá jen šest procent. „Většina odborníka bohužel nevyhledá, a to především kvůli nedůvěře, finančním překážkám či pocitům studu,“ okomentoval Šlégl. Nejčastějšími důvody jsou podle dat peníze, péči si v tuzemsku nemůže dovolit až 45 procent lidí. Dalších 39 procent lidí uvedlo, že pro ně vyhledání pomoci není účinné.

„Tato zjištění ukazují na nutnost silnější systémové podpory a většího důrazu na duševní zdraví ve zdravotním systému,“ dodal Šlégl. Jen 16 procent Čechů má podle průzkumu pocit, že se duševní zdraví ve zdravotnictví dostatečně zohledňuje.

Sociální sítě jako riziko

Možnost uniknout od každodenní reality nabízejí například sociální sítě. Zatímco v evropském průměru přiznává jejich nadměrné sledování 44 procent lidí do 35 let, v Česku jde v této věkové skupině o 76 procent lidí. To je nejvíc v celé Evropě. Pomyslné stupně vítězů doplňují Dánové s 72 procenty a Francouzi s 66 procenty. Naopak nejméně sociální sítě nadužívají Portugalci s 19 procenty.

Trávíte na sociálních sítích víc času, než byste chtěli?

Jak ale upozorňuje Šlégl, výzkum se ptal na subjektivní pocit nadužívání sociálních sítí. Pro někoho to tak může být několik hodin denně, pro jiného zase týdně. Ke každodenní nutkavé kontrole sociálních sítí se podle průzkumu přiznalo 42 procent mladých Čechů, závislost ale přiznává jen necelých 15 procent z nich.

Aplikace, sítě, porno. Levný dopamin vede ke krizi smyslu života, říká podcaster

Nad evropským průměrem jsou Češi také v konzumaci alkoholu. Třetina z nich pije alkohol každý týden, 18 procent několikrát týdně a šest procent denně. Zhruba pětina lidí tak hledá úlevu od stresu, dalším 23 procentům pomáhá alkohol cítit se šťastnější. Téměř 30 procent lidí navíc přiznává, že pijí pravidelně, ale neví proč.

Každý čtvrtý zanedbává prevenci

Prevence je podle Šlégla u Čechů mírně na vzestupu. „Jako Češi jsme se za poslední dva roky posunuli více než všichni Evropané,“ okomentoval. Zatímco v roce 2023 navštěvovalo některé nebo všechny dostupné preventivní prohlídky 61 procent Čechů, letos už to je 75 procent. Naopak na žádné preventivní prohlídky nedochází 25 procent Čechů, tedy každý čtvrtý.

Celkem 77 procent žen v tuzemsku navštěvuje preventivní prohlídky oproti 73 procentům v celé Evropě. Výraznější rozdíl je mezi muži. Zatímco v Česku jich na prevence chodí 73 procent, evropský průměr je na 58 procentech. Šampiónkami jsou podle průzkumu ženy nad 55 let, 82 procent z nich dbá na prevenci.

Prevencí proti většině nemocí. Jaké jsou recepty politických stran

Hlavním důvodem, proč lidé prevenci vynechávají, je podle průzkumu přesvědčení, že ji nepotřebují. Lidé také často nevědí, které prohlídkou mohou navštěvovat, v některých případech jsou také omezeně dostupné. Také zde svou roli hraje duševní zdraví. Zatímco prevenci ignoruje 23 procent Čechů s dobrým duševním zdravým, u těch se špatným počet vzroste na 30 procent.

Zdravě žije jen třetina Čechů

Pouze každý druhý Evropan podle průzkumu žije zdravý životní styl, mezi Čechy jen každý třetí. Spolu s Maďary tak zaostávají za zbytkem Evropy. Nejlépe jsou na tom naopak Španělé, svůj životní styl hodnotí jako zdravý téměř 70 procent z nich. Pro osm procent Čechů není zdravý životní styl důležitý, podle průzkumu jde o dvojnásobek evropského průměru.

Alespoň nějaké zdravé aktivitě – ať už jde o užívání doplňků stravy, vyváženou stravu či pravidelný pohyb – se věnuje 74 procent Čechů. Změnit své návyky chce podle průzkumu 54 procent lidí nad 35 let, mezi mladými pak až 76 procent.

