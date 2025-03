Nová značka, staré tváře. S Konečnou se chtějí na podzim vrátit i exposlanci KSČM

Kandidovat bude třeba někdejší místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. „Máme za cíl ukončit politický marasmus SPOLU a Starostů. Navíc ani ANO svým rozkročení od středu napravo není zárukou pomoci potřebným a dokonce hrozí koalice s ODS nebo ještě hůř se STAN. Stačilo válce a zbrojení, někdo už musí pozvednout hlasy nespokojených a zklamaných,“ burcuje.

Pokus o comeback do Sněmovny potvrdil i jeho bývalý kolega z poslanecké lavice Jiří Valenta, který už pod značkou Stačilo! uspěl v loňských volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje.

„Kandidovat budu, o konkrétních postech se ale teprve jedná. Kateřině Konečné každopádně patří velký dík za to, že se podařilo zastavit nežádoucí propad KSČM. Co se týče upozadění značky, tak se domnívám, že námi vytvořené propojení pronárodní a proobčanské scény znamená pro naši zemi mnohem více. A navíc, komunistům tím stranická příslušnost ke KSČM rozhodně nezaniká,“ prohlásil Valenta.

Blízko ke kandidatuře má i dlouholetý jihomoravský poslanec Ivo Pojezný. „Vážně nad tím uvažuji, ale konečné rozhodnutí ponechám až na dobu, kdy bude jasno, kdo bude na kandidátku zařazen. Předsedkyně udělala spoustu práce, aby naše strana byla viditelná a hlavně volitelná i v dalších letech. To, že se podařilo sjednotit vlastenecky a levicově smýšlející voliče je její velká zásluha,“ doplnil Pojezný.

Svou kandidaturu už na začátku roku potvrdila i sama Konečná, která v dolní komoře zasedala ve třech volebních obdobích v řadě mezi roky 2006 až 2017. Očekává se, že povede kandidátku Stačilo! v Moravskoslezském kraji, kde bude o voliče soupeřit s předsedou ANO Andrejem Babišem či šéfem SPD Tomiem Okamurou.

Filip zatím mlčí

Redakce iDNES.cz kontaktovala i bývalého předsedu strany Vojtěcha Filipa, který ve vedení skončil právě po neúspěšných sněmovních volbách v roce 2021, kdy KSČM získala jen 3,6 procenta a poprvé v historii vypadla z dolní komory. V politice ale poté pokračoval. Loni se dokonce díky preferenčním hlasům dostal z 16. místa jihočeské kandidátky Stačilo! do zastupitelstva kraje. Na to, zda bude kandidovat i letos do Sněmovny, ale iDNES.cz neodpověděl.

Kdo naopak KSČM v nadcházejících volbách už jistě nepomůže, je její dlouholetý poslanec a bývalý místopředseda Jiří Dolejš. Tomu strana na konci února po více než třiceti letech ukončila členství. Podle mluvčího kvůli tomu, že soustavně kritizoval programové její cíle, jako je vystoupení z NATO. „Je smutné, že strana po 35 letech snah o demokratickou levici došla až sem. Považuji to za potvrzení jejího úpadku,“ reagoval Dolejš.

Kromě politiků z KSČM obsadí místa na kandidátkách Stačilo! i zástupci České strany národně sociální a Svobodní demokraté – Sdružení nezávislých, kteří spolu s komunisty koalici tvoří. Jasno bude na konci března, kdy Stačilo! představí program i kompletní kandidátky.