Volební lídr hnutí Stačilo! v Královéhradeckém kraji Michal Klusáček pořádá výcvikové tábory skoro jako na vojně. Účastníky učí, jak pracovat s vysílačkami, jak nenápadně proniknout do budovy či jak ovládat střelné zbraně.

O akci, oficiálně pojmenované jako Jarní výcvikový tábor, informoval sám Klusáček na svých sociálních sítích, kde sdílel program a fotografie přímo z výcviku. K tomu dodal, že další turnus plánuje uspořádat znovu v létě.

Na průběhu dubnového výcviku se aktivně podílel Slovák Matúš Augustín, bývalý elitní člen Slovenských branců. Zakladatelé tohoto extremistického uskupení si prošli armádním výcvikem přímo v Rusku. Redaktorovi iDNES.cz to potvrdil sám Augustín.

„V roce 2012 se do Ruska vydali zakladatelé branců. Po návratu zpět byli nadšeni, byl to tvrdý vojenský výcvik od instruktorů z jednotek Specnaz,“ tvrdí.

Augustín pro iDNES.cz potvrdil svou účast na Klusáčkově dubnovém výcviku a dodal, že jako instruktor na něm cvičil podle vzoru převzatého od Slovenských branců.

Slovenské úřady brance označily za extremistickou skupinu a v roce 2018 je výrazně omezily. O čtyři roky později vedení ohlásilo zrušení všech svých oddílů, což vedlo k faktickému zániku celého uskupení. Reagovali tím i na podnět slovenského ministerstva spravedlnosti, které navrhovalo jejich rozpuštění. Jak ale zjistil portál iDNES.cz, někteří branci svůj výcvik přesto stále nabízejí.

Aktivity Slovenských branců exčlen Augustín nepovažuje za vyhraněné. Tvrdí, že branci sice měli blízko k ruským subjektům, avšak nikdy na nich nebyli závislí. Rozhodnutí úřadů považuje za politicky motivované. „Stali jsme se nástrojem domácích politických her, naše myšlenky a akce byly dobré,“ tvrdí.

Bývalý voják z povolání vzpomíná, že se ke skupině přidal jako mladý slovenský vlastenec. Vystupoval jako pravá ruka Petera Švrčka, který militantně orientované hnutí založil v roce 2012 jako neregistrovaný spolek. „Byli jsme dobrá parta kluků, jezdili jsme si spolu zastřílet nebo si zacvičit,“ popsal Augustín.

Paramilitární Slovenští branci ale už od svého vzniku vyvolávali řadu emocí. Například kvůli tomu, že otevřeně kooperovali s kremelským motorkářským spolkem Noční vlci. Jeden z branců, Martin Keprta, se dokonce v roce 2014 přidal na stranu proruských separatistů bojujících na východě Ukrajiny.

Cvičil jsem své přátele, hájí se Klusáček

Výcvik navazující na brance proběhl i na Klusáčkově polovojenském táboře v Česku. Bývalý branec Augustín k tomu prohlásil, že na několikadenní akci dorazil proto, že za to dostal zaplaceno. K tomu podotkl, že o politických ambicích pořadatelů nic nevěděl.

Členové domobrany se ve vojenských uniformách zúčastnili i únorového protestu zemědělců v roce 2024. Spolek dlouhodobě požaduje odchod České republiky z Evropské unie a z aliance NATO.

Identitu a výroky brance potvrdil Klusáček a i předseda domobrany Marek Obrtel, výcvik organizovali společně. Obrtel letos také kandiduje za Stačilo! do Sněmovny, a k samotnému výcviku tvrdí, že jeho spolek slovenskému instruktorovi pouze zaplatil za dubnovou lekci.

Pořadatel výcviku Michal Klusáček studoval v Rusku a pracuje jako letecký inženýr. Je lídrem kandidátky v Královéhradeckém kraji a angažuje se i ve spolku Svatopluk.

Vidlákovo hospodářství

Klusáček není jedinou zajímavou tváří Stačilo! V popředí je i Daniel Sterzik, který si říká Vidlák a zmíněné politické uskupení založil a zároveň mu předsedá. Právě Sterzik také stojí za Institutem českého venkova, které se stalo předmětem mnohých spekulací.

Na nejasnosti kolem institutu upozornily například Novinky.cz. Mimo jiné poukázaly na to, že institut má stejnou adresu v Miroslavi na Znojemsku jako hnutí Stačilo!. Redakce iDNES.cz na místo vyrazila. Je to nenápadný řadový domek. Před jeho vraty se však střídají vysoce postavení členové Stačilo!

V institutu podle veřejného rejstříku figurují také Marek Sterzik a Milan Božovský. Spolek ale na rozdíl od politické strany může přijímat peníze i ze zahraničí. Také sám pak může politickou stranu sponzorovat.

Média tak spekulovala o financování samotného institutu. Například upozornila na to, že není jasné, jak je financovaný, kolik má zaměstnanců či zda je jeho prostřednictvím Stačilo! financováno.

Účelem institutu je podle jeho stanov například provoz blogu, propagace domácího zemědělství, vesnického života či pořádání naučných kurzů.

Jenže institut zatím nedodal účetnictví. Na webu má dostupný například odkaz na Sterzikův blog či QR kód pro zaslání daru. Redakce iDNES.cz se na financování institutu dotázala Stačilo! Mluvčí hnutí Roman Roun ale řekl, že Sterzik založil institut v době, kdy ještě žádné hnutí Stačilo! neexistovalo. Institut vznikl v roce 2023.

„Základní činností institutu je především publikační činnost pana Sterzika,“ doplnil Roun.

Podle jeho slov „nejasnost“ financování prezentují novináři, kterým jde pouze o dehonestaci hnutí. „Jejich zjevným cílem je zabránit návratu autentické levice do Poslanecké sněmovny,“ dodal Roun.

Sám Sterzik pro iDNES.cz k institutu řekl, že vznikl v reakci na úspěch jeho první knihy, která se jmenuje Vidlákovy kydy o zemědělství. „To už jsem nějak koketoval s politikou. Ještě jsem ale neměl vlastní politické ambice. Spousta čtenářů těžce nesla, že už se nevěnuji zemědělství. Chtěla po mně, abych alespoň udělal nějaký sborník textů o zemědělství. Takže já z toho sestavil tu knížku,“ popsal Sterzik.

Podle jeho slov ho překvapil úspěch, který knížka sklidila. Z peněz za knihu podle něj jeho institut těží dosud.

Ústecká trojka v dluzích

Další výraznou osobností Stačilo! je Marco Cavali, který je trojkou ústecké kandidátky. Sám Cavali je momentálně v insolvenci. Do té se dostal kvůli dluhům na výživném či kvůli tomu, že neplatil zdravotní pojištění či daně.

Server Neovlivní.cz nedávno upozornil, že někdejší zakladatel romské partaje Roma Luma je v insolvenci od roku 2022, kdy požádal o oddlužení. Spadl do ní poté, co neplatil dodavatelům při svém podnikání a také státu.

Cavali však o sobě říká, že se stal obětí obchodních partnerů, kteří mu neplatili, a on se pak ocitl v dluhové spirále.

Jenže dluhy nejsou jediný problém, který Cavali má. Jak upozornil nedávno Deník N, kandidát do Sněmovny vyhrožoval svým kritikům fyzickým násilím. Šlo třeba o výhrůžky zmlácením nebo zlomením prstů. Dva novináři navíc tvrdí, že je Cavaliho spolupracovníci fyzicky napadli či se o to pokusili.

Cavali pro MF DNES obvinění odmítl a řekl, že obvinění jsou naprosto nepravdivá a založená na zmanipulovaných informacích a sestřihaných videích, která šíří některé neziskové organizace.

„Tyto organizace už přes 20 let zneužívají systém a žijí z dotací a grantů ze státní podpory, ze kterých si vytvořily výnosný byznys. Roky parazitují na chudobě Romů, přitom se na jejich skutečném postavení nic nemění. Když se teď někdo postaví proti tomuto zneužívání a chce to změnit, není překvapením, že jsou použity takové metody k diskreditaci,“ komentoval to.

Nepravdivá obvinění a očerňovací kampaně jsou podle jeho slov jen důkazem, že má jeho práce vliv a někomu silně vadí. „Chci bezpečné ulice pro všechny, bez rozdílu barvy pleti. A pokud jsem měl někomu ublížit nebo někoho napadnout, ptám se, proč tedy nejsou podána trestní oznámení? Proč nikdo neleží v nemocnici? Kde jsou důkazy? Nebo snad někdo věří, že pár sprostých slov je větší problém než miliardy utopené v nefunkčních projektech?“ zdůraznil.

Právě údajné vyhrožování a některé Cavaliho výroky byly tématem schůzky Stačilo!, která se konala v úterý. Mluvčí uskupení Roun pro iDNES.cz řekl, že hnutí vyhodnotilo všechny informace, které kolují o Cavalim i jeho komunikaci v minulosti.

„Sešli jsme se s panem Cavalim, nastavili jsme pravidla komunikace. Pan Cavali nakonec zůstává kandidátem hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji. Při vyhodnocování jsme zjistili, že celá řada informací, která koluje po internetu, není pravdivá. Jde o různé smyšlené informace, kombinace různých videí, která nevznikla tak, jak je popisováno,“ řekl pro iDNES.cz Roun s tím, že přesto s řadou komunikačních výstupů Cavaliho hnutí nesouhlasí.

Reagovala i romská organizace

Údajné výroky i chování kandidáta Stačilo! ale nedávno odsoudila i platforma romských a proromských organizací RomanoNet. Jejich prohlášení zveřejnil sever Romea.cz. V prohlášení stojí, že organizace vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že se ve veřejném prostoru stále častěji objevují projevy a postoje, které posilují napětí uvnitř romské společnosti i vůči většinové veřejnosti.

„Jedním z nejvýraznějších příkladů takového jednání je vystupování Marka Cavaliho, které považujeme za zcela nepřijatelné. Používá výrazy jako ‚m*dky český, Romy s jiným názorem označuje za ‚zrádce‘, veřejně útočí na romské novináře, aktivisty i běžné občany, vyhrožuje těm, kdo s ním nesouhlasí, a hanlivě se vyjadřuje o většinové společnosti. Jeho jednání vytváří atmosféru strachu a rozděluje společnost namísto toho, aby vedlo k porozumění a řešení problémů,“ uvedla dále organizace.

Cavali k tomu řekl, že daná dvacítka organizací, která je pod prohlášením podepsaná, má největší přísun peněz ze státní podpory a grantů, ze kterých si vytvořily výnosný byznys.

„Výsledky? Více vyloučených lokalit, drogy, dětská prostituce, vraždy, plné dětské domovy. A kdybych měl pokračovat, nestačilo by mi ani pět stran A4. Proto bych vás rád pozval přímo do některých těchto lokalit, abychom se mohli bavit o reálných změnách, které pomohou celé společnosti, a ne jenom těm, kteří na chudobě vydělávají,“ dodal.