Chceme velké změny, ne jen kosmetické úpravy. Ať bohatí platí, vyzývá Konečná

V rozhovoru také vysvětluje, proč trvají na vystoupení z NATO a referendu o setrvání v EU nebo zda bude opravdu na jejich kandidátce Jana Bobošíková.

V uplynulém týdnu vzbudila poprask vaše reakce na oznámení Markéty Pekarové Adamové, že nebude kandidovat do Sněmovny ze zdravotních důvodů. Napsala jste „odkdy je svědomí zdravotní důvod?“, následně jste se omluvila, příspěvek smazala a hájila se, že vám to „ujelo“. Načež jste přišla s tím, že to napsal váš spolupracovník. Jak to tedy bylo?

Znovu se Markétě Pekarové Adamové omlouvám, stejně jako jsem se jí omluvila asi pět minut poté, co to bliklo na síti. Je to tak, že mi se sociální sítí X pomáhali dva zaměstnanci. Na Facebook píšu sama a dost si na tom zakládám, že tam s lidmi komunikuji přímo, ale síť X je v České republice hnusná a odporná. Asi tak 40x denně mi tam někdo vyhrožuje smrtí, oběšením či zničením celé mé rodiny. Zhruba před rokem jsme se rozhodli, že si na tuto jedinou síť najmu dva lidi, kteří se tam střídali a měli za úkol to čistit. Zároveň jsem jim občas psala příspěvky na síť a někdy přišli s nějakým nápadem oni sami. Toto byl faul v tom, že jeden z těch lidí svůj nápad použil bez mého vědomí. Už pro mě nepracuje. Opravdu se omlouvám, byla to obrovská chyba. Není mi to příjemné, mrzí mě to.