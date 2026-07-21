Tento týden prožívá Česko citelné ochlazení. Teploty se dostanou pod dlouhodobý normál a letní dny budou až nezvykle chladné. Místy bude i o 25 stupňů méně než na začátku léta, kdy zemi v druhé půli června zasáhla rekordní vedra. Teplotní maxima tehdy ve stínu dosahovala téměř 42 stupňů Celsia.
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Příjemné letní teploty se do Česka vrátí na konci července. Zatímco tento týden se nejvyšší denní teploty budou pohybovat i pod dvaceti stupni, ten příští budou atakovat třicítky.
Nejchladnějším a nejzamračenějším dnem tohoto týdne bude čtvrtek, kdy se denní maxima budou pohybovat mezi 16 až 21 °C, na jihu Moravy bude až 24 stupňů. Na většině území bude pršet, nejvíc na severu a severovýchodě území.
Výraznější oteplení přijde o víkendu. V sobotu bude polojasno až jasno a poprvé se tento týden nejvyšší denní teploty přehoupnou přes letních 25 stupňů, maxima dosáhnou až 28 °C.
Od neděle do úterý se budou teploty pohybovat mezi 22 až 27 stupni, v neděli na jihovýchodě až 29 °C. Bude oblačno až polojasno, v neděli přechodně až zataženo. Od západu na většině území občasný déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Postupně ubývání srážek.
Meteorologové slibují, že celý příští týden, poslední červencový, se budou teploty šplhat nad dlouhodobý průměr. Průměrná denní teplota, která zahrnuje den i noc, se pro červenec a začátek srpna pohybuje mezi 18,4 až 19,9 stupně Celsia. Dlouhodobý průměr denních maxim se v Česku na konci července pohybuje přibližně kolem 25 až 27 °C.
Srpen však dostojí jedné z nejznámějších pranostik: „Co červenec neuvaří, srpen nedopeče“. Teploty budou podle meteorologů podprůměrné.
„V první polovině srpna by měl převládat spíše chladnější ráz počasí s teplotami na rozhraní průměrných a podprůměrných hodnot,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíční prognóze.
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Zato srážky předpovídá průměrné. Tento týden bude sušší s podprůměrnými srážkami, ale v dalších týdnech se budou srážkové úhrny udržovat kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu.
„Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ píší meteorologové ve výhledu. Celé období od 20. července do 16. srpna podle nich skončí jako srážkově průměrné.