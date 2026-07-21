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Srpen přinese překvapivé počasí. Čeká nás poslední týden léta?

Petra Škraňková
  14:39
Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim...

Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim i hasiči vodní mlhou (26. srpna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Měsíční předpověď teplot pro Česko do poloviny srpna
Předpověď teplot pro Českou republiku na konec července a první polovinu srpna...
Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim...
Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim...
28 fotografií
Počasí letošního léta zatím připomíná horskou dráhu. Dny s rekordními vedry kolem čtyřicítky se střídají s obdobím, kdy se teploty zastaví pod dvaceti stupni Celsia. Z měsíčního výhledu meteorologů vyplývá, že se léto vrátí na konci července. Předpověď na srpen však ukazuje, že teploty budou opět podprůměrné.

Tento týden prožívá Česko citelné ochlazení. Teploty se dostanou pod dlouhodobý normál a letní dny budou až nezvykle chladné. Místy bude i o 25 stupňů méně než na začátku léta, kdy zemi v druhé půli června zasáhla rekordní vedra. Teplotní maxima tehdy ve stínu dosahovala téměř 42 stupňů Celsia.

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Příjemné letní teploty se do Česka vrátí na konci července. Zatímco tento týden se nejvyšší denní teploty budou pohybovat i pod dvaceti stupni, ten příští budou atakovat třicítky.

Nejchladnějším a nejzamračenějším dnem tohoto týdne bude čtvrtek, kdy se denní maxima budou pohybovat mezi 16 až 21 °C, na jihu Moravy bude až 24 stupňů. Na většině území bude pršet, nejvíc na severu a severovýchodě území.

Graf s předpovědí teplot do středy 29. července v Česku

Výraznější oteplení přijde o víkendu. V sobotu bude polojasno až jasno a poprvé se tento týden nejvyšší denní teploty přehoupnou přes letních 25 stupňů, maxima dosáhnou až 28 °C.

Od neděle do úterý se budou teploty pohybovat mezi 22 až 27 stupni, v neděli na jihovýchodě až 29 °C. Bude oblačno až polojasno, v neděli přechodně až zataženo. Od západu na většině území občasný déšť nebo přeháňky a ojediněle i bouřky. Postupně ubývání srážek.

Meteorologové slibují, že celý příští týden, poslední červencový, se budou teploty šplhat nad dlouhodobý průměr. Průměrná denní teplota, která zahrnuje den i noc, se pro červenec a začátek srpna pohybuje mezi 18,4 až 19,9 stupně Celsia. Dlouhodobý průměr denních maxim se v Česku na konci července pohybuje přibližně kolem 25 až 27 °C.

Měsíční předpověď teplot pro Česko do poloviny srpna

Srpen však dostojí jedné z nejznámějších pranostik: „Co červenec neuvaří, srpen nedopeče“. Teploty budou podle meteorologů podprůměrné.

„V první polovině srpna by měl převládat spíše chladnější ráz počasí s teplotami na rozhraní průměrných a podprůměrných hodnot,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíční prognóze.

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Zato srážky předpovídá průměrné. Tento týden bude sušší s podprůměrnými srážkami, ale v dalších týdnech se budou srážkové úhrny udržovat kolem hodnot obvyklých pro tuto roční dobu.

„Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ píší meteorologové ve výhledu. Celé období od 20. července do 16. srpna podle nich skončí jako srážkově průměrné.

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