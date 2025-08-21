František Kinský hrabě
Okupace ho zastihla na vojně. „Přidělili mě k vejprtskému útvaru silničního vojska v Bochově, už se nám neříkalo pétépáci, ale ke zbraním nás stejně nepouštěli,“ říká potomek kostelecké větve šlechtického rodu Kinských. Jako stavební technik roty vyjížděl na různá pracoviště, 21. srpna byl zrovna v Chebu.
„Ve dvě hodiny v noci mě budili dva Moraváci, kteří se vraceli rychlíkem z opušťáku: Vstávej, je válka, jsou tady Němci a Rusáci.“
Mě přepadl zmatený pocit, že to snad nemůže být skutečnost, ale jenom nějaký příšerně mrazivý film. Dlouho jsme se ale nezdrželi, vodní dělo nás vyhnalo do Spálené ulice.