Srpen 1968: Co soudruhy v Moskvě naštvalo, že poslali tanky „na pomoc“

„Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů,“ zní z rádia naléhavý hlas rozhlasového hlasatele Vladimíra Fischera, který vyzývá všechny občany, aby také vzbudili své sousedy a známé. Málokdo ale v tu chvíli spí, protože zem se otřásá pod těžkou vojenskou technikou a vzduchem burácí motory letadel.
Je 21. srpna 1968 půl druhé ráno. Těsně před druhou hodinou ranní pak všichni konečně zjistí, co se děje: „Vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky překročila státní hranice“. Tak jako v jiných vypjatých chvílích naší historie, se i zde ukázal význam Československého rozhlasu, který informoval, burcoval a povzbuzoval navzdory setrvalému ostřelování.
Proč došlo k okupaci Československa v roce 1968?
Rok 1968 se nesl ve znamení uvolnění politické situace a pozvolných společenských a kulturních změn. Reformní křídlo Komunistické strany Československa v čele s Alexandrem Dubčekem představilo veřejnosti nový modernější socialismus, který měl Československu sloužit, nikoli ho pouze uzurpovat. Součástí „obrody“ byly ekonomické a hospodářské reformy, ale také větší svoboda slova a pohybu a omezení vlivu Státní bezpečnosti (StB). „Lidská tvář“ Alexandra Dubčeka se stala symbolem naděje na lepší zítřky bez všemocné StB v patách.
Jak ale dlouhodobě udržet moc v rukou komunistů bez vlivu StB? Tuto a další otázky si zřejmě pokládal generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) Leonid Brežněv a komunističtí představitelé SSSR, které vývoj pražského jara velmi znepokojil. Přestože se reformní komunisté snažili udržet linii socialismu, byl Sovětský svaz přesvědčen o nebezpečí vycházejícím z moci „lidu“, po jehož zádech se komunisté kdysi vyšplhali ke žlabům.
Zatímco se teplé jaro v celé republice neslo ve znamení uvolnění, vztahy mezi sovětskými a československými představiteli značně ochladly. Napětí se dalo krájet. Červencová jednání v Čierné nad Tisou, kde se Alexander Dubček potkal s Brežněvem, se stala posledním varováním, které Sověti směřovali k našim politickým představitelům ve snaze zastavit demokratizační proces.
Pražské jaro vs. maďarské povstání : Jak reagoval sovětský blok?
V roce 1956 se pod vlivem boření stalinského kultu staví Maďaři na odpor proti Sovětskému svazu a protesty přejdou v ozbrojené povstání, které je sovětskou armádou krvavě potlačeno a premiér Imre Nagy popraven. I proto vyzývá v roce 1968 prezident Ludvík Svoboda a členové ÚV KSČ, aby se lidé nestavěli proti okupantům se zbraněmi.
Pražské jaro 1968 a operace Dunaj
- Od února probíhá veřejná diskuse o potřebě změn v ekonomice, kultuře a cenzuře, začínají vycházet články kritické k režimu.
- V březnu vystřídá prezidenta Novotného Ludvík Svoboda.
- V dubnu představuje KSČ akční program se zásadními reformními cíli.
- Pražské jaro vrcholí v květnu, kdy jsou média téměř bez cenzury, současně však roste napětí mezi Sověty a českým politickým vedením, které nad situací ztrácí kontrolu.
- V červnu je v několika periodikách publikováno provolání Dva tisíce slov, které sepsal spisovatel Ludvík Vaculík a podepsala řada známých osobností a které mj. žádá úplné zrušení cenzury.
- V červenci se během jednání v Čierné nad Tisou schází Alexander Dubček s generálním tajemníkem Sovětského svazu Leonidem Brežněvem, který požaduje, aby KSČ konečně převzala kontrolu nad situací a údajnou „kontrarevolucí“.
- Na začátku srpna pak bylo v Bratislavě sepsáno prohlášení šesti zemí tzv. Varšavské smlouvy, které stanovilo jako společnou povinnost upevnění socialismu. Tou následně Sověti obhajovali autoritativní řešení situace.
- Přípravy k invazi však probíhaly už o několik měsíců dříve. Rozsáhlá vojenská cvičení nejprve v Německu a Polsku a poté na Šumavě na jedné straně pomohly odvést pozornost od množství vojenské techniky u hranic a současně koncentrovat ozbrojené síly k nic netušícímu a na vavřínech pražského jara spícímu cíli. Dodnes jsou známá pod názvem „operace Dunaj“.
Politická jednání v roce 1968, zleva Alexej Kosygin, Alexander Dubček, Leonid Brežněv a Josef Smrkovský
21. srpen 1968: „Na hození kamenem se může odpovídat dávkou ze samopalu“
Pražské jaro v noci z 20. na 21. srpna oficiálně skončilo, přesněji bylo zadupáno zhruba dvěma sty tisíci vojáky, kteří po jedenácté hodině v noci překročili hranice ČSSR. Jako první vstoupily maďarské jednotky na Slovensko a po půlnoci začaly proudit další vojenské kolony na Moravu a přes sever republiky do středních Čech. Mezitím přistávaly první vojenské letouny na letištích na Ruzyni a v Brně.
Kromě armády Sovětského svazu se na invazi podílelo Polsko, Maďarsko, Bulharsko a také NDR. Albánie a Rumunsko to odmítly.
Okupační vojska v Brně v srpnu 1968 zachytil z bezprostřední blízkosti
Ve 23:40 přišel předseda vlády Oldřich Černík na schůzi předsednictva Ústředního výboru KSČ, kde byl rovněž předseda Národního shromáždění ČSSR Josef Smrkovský a první tajemník strany Alexander Dubček, aby soudruhům řekl, že země byla právě napadena vojsky několika zemí. Šok a vztek vystřídala nutnost distancovat se od vpádu vojsk prohlášením, že k němu došlo bez „jejich vědomí“. Současně vrcholní představitelé Československa nabádali občany, aby zachovali klid a nekladli vojskům odpor ve strachu, že by se mohl opakovat maďarský masakr.
To se jim podařilo i s pomocí Československého rozhlasu, který stále vysílal i přes vypínání vysílačů a dunění letadel a střelby: „Předsednictvo Ústředního výboru KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nemožná, proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.“
Kolem třetí hodiny je obsazeno Slovensko, Morava a vojska postupují na Prahu. Brzy mají v držení nejen letiště v Praze, kam vjíždějí zhruba v pět hodin. Okupanti se snaží situaci zmást zapojením nelegální vysílačky Vltava. „Upozorňujeme posluchače, že s Československým rozhlasem nemá toto vysílání nic společného! Pokud jste na této vlně zachytili informaci, že vedoucí politická místa v naší republice požádala Varšavskou smlouvu o zásah, naše informace se od těchto poněkud odlišují,“ upozorňuje hlasatel a znovu připomíná, že k tomu došlo „bez vědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany a těchto orgánů“.
Ti jsou po šesté hodině ze sídla ÚV KSČ odvlečeni a převezeni do Moskvy, kde budou později donuceni podepsat souhlas s okupací.
V sedm hodin je budova Československého rozhlasu obklíčena, přestože se ji lidé snaží vlastním tělem bránit před tanky i před pěchotním dělem v jejich čele. Hlasatelé do poslední chvíle nepřestávají apelovat, aby se lidé snažili s vojáky mluvit a vysvětlovat, že tuto formu „bratrské pomoci“ nepotřebujeme, že zde žádná „kontrarevoluce“ není a že byl „v této zemi byl klid - až do tohoto okamžiku“. Sami vojáci, kteří pod vlivem sovětské propagandy přijeli potírat kontrarevoluci, jsou zaskočeni, že je lidé nevítají jako osvoboditele.
Současně rozhlas vytrvale varuje před násilím, které neklid jenom zhorší: „Na hození kamenem se může odpovídat dávkou ze samopalu.“ Slova hlasatelů jsou však stále rušena palbou.
Rozhlas opět vysílá hymnu i záznam projevu prezidenta. Po osmé hodině je však obsazen a umlčen.
Během dopoledne je obsazena i celá republika.
Od jara 1968 až po zimu 1989
Invaze přinesla 137 obětí na životech a několik set vážných zranění. Ačkoli do konce roku odešla většina okupačních jednotek, bratrská armáda nám na našem území „pomáhala“ udržet klid dalších dvacet let. Diplomaticky se tomu říkalo „dočasný pobyt“. Počty obětí okupace, která trvala až do roku 1991, však byly mnohem vyšší, než se původně uvádělo, a vyšplhaly se až na tragických 425 životů.
Zatímco pražské jaro 1968 přineslo první nádech demokracie a začátek konce komunistické hrůzovlády, období po invazi znamenalo doslova žně národního uvědomění a souručenství. Až následující normalizační šeď způsobila ochlazení nadšení a lidé se postupně vraceli k normálnímu, přesněji „normalizovanému“ životu v souladu s KSČ už bez „lidské tváře“.
Slavná fotografie Josefa Koudelky z invaze v roce 1968, které mu změnily život
Invaze však byla krutou ranou do srdce mnohých pravověrných komunistů. Kariérním straníkům se v následujících dvou dekádách nepodařilo vytvořit dostatečně silné ideologické zázemí, které by ustálo valící se společenské změny osmdesátých let. Následoval tak nevyhnutelný podzim komunismu a zima velkých změn po listopadu 1989.