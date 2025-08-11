Od ledna bude propagace komunismu trestná. Co se stane s KSČM?

Dominika Hejl Hromková
  10:47
Devátého května na pražském Klárově vlály červené vlajky se symbolem srpu a kladiva. Komunisté si tím připomínali výročí konce 2. světové války. Příští rok možná bude mávání těmito vlajkami trestné a možná bude trestné i členství v komunistické straně. Od ledna totiž začne platit novela trestního zákoníku a mimo jiné obsahuje zákaz propagace komunismu.
Komunisté si na pražském Klárově připomínají 80. výročí konce druhé světové...

Komunisté si na pražském Klárově připomínají 80. výročí konce druhé světové války. (9. května 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Komunisté si na pražském Klárově připomínají 80. výročí konce druhé světové...
Koláž komunistického vůdce Klementa Gottwalda na Staroměstském náměstí a...
Komunisté si na pražském Klárově připomínají 80. výročí konce druhé světové...
Komunisté si na pražském Klárově připomínají 80. výročí konce druhé světové...
12 fotografií

Podle ústavního právníka Jana Kysely se ale teprve uvidí, jestli se reálně něco změní. Záležet bude na tom, co všechno si soudy vyhodnotí jako šíření komunismu. Sami členové KSČM se tím prý nenechají nijak ovlivnit. Formulace, že je trestné založit, podporovat nebo propagovat hnutí potlačující práva a svobodu člověka, byla v zákoně už dříve (mnozí už to brali jako zákaz komunistů).

Nově před slovo hnutí přibyla zpřesňující přídavná jména „komunistické, nacistické a jiné“. Pozměňovacím návrhem to prosadili vládní poslanci v čele s Martinem Dlouhým z TOP 09. „Dosud nedošlo k řádnému vyrovnání s naší komunistickou minulostí v trestněprávní rovině,“ vysvětloval Dlouhý, proč zákaz podpory komunismu navrhl.

Zapalme v sobě Palacha, chce kandidátka hnutí Stačilo! založeného komunisty

Strana KSČM asi neskončí

Novelu v červenci podepsal prezident Petr Pavel. Za porušení tohoto paragrafu hrozí jeden až pět let vězení. Nabízí se otázka, co to znamená pro budoucnost KSČM. Podle Dlouhého to přímo ke konci strany nepovede. „Žádnou stranu tím zakázat nikdo nemůže. Jedná se o přečiny fyzických osob,“ dodal poslanec TOP 09.

Strana by se ale do budoucna mohla přejmenovat. Alespoň v to doufá studentský vůdce z listopadu 1989 Martin Mejstřík. O takovou změnu usiloval dlouhodobě, i vlivem jeho aktivity poslanci trestní zákoník navrhli upravit.

Vyhnání, šikana a týrání v Akci Ř. Před 75 lety chtěli komunisté zničit ženské řády

„Je to nepřímý zákaz KSČM. Měli by skutečně změnit název. Dále s tím souvisí zákaz propagace komunistických symbolů, které se vážou k minulosti,“ míní Mejstřík. Po Novém roce hodlá podat trestní oznámení na e-shop prodávající trička a další předměty s logy Stačilo!, KSČM i třeba právě se srpem a kladivem nebo Leninem.

Zavést zákaz propagace komunismu požadovaly i Ústav pro studium totalitních režimů nebo Muzeum paměti XX. století.

Ústavní právník Kysela potvrzuje, že změna zákona KSČM ke změně názvu může nakonec přimět, nevidí to ale vůbec jednoznačně.

Čtyři čeští komunisté zadržení při návratu z Ruska jsou již v Schengenu

„Jde o to, co z toho plyne. Propagujete komunismus, když se jmenujete komunistická strana? Pokud ano, jste funkcionářem takové strany a budou vás stíhat kvůli názvu. Tak se strana komunistická dlouho jmenovat nebude,“ popsal Kysela. Podle něj klíčová otázka zní: Co je to vlastně komunismus? Jsou to myšlenky z manifestu Marxe a Engelse? Je to připomínka svátku 1. května, nošení triček s Leninem či Che Guevarou nebo je to oslava Stalina? Soudci si na to budou muset povolávat znalce.

„Popravdě je taky dost možné, že se nestane vůbec nic. Policie řekne, že zákaz hnutí propagující nenávist jsme měli v zákoně už teď, a jestli tam někdo připsal nacismus a komunismus, je jí jedno,“ doplnil Kysela.

Samotná KSČM novinku podle jejího mluvčího Romana Rouna považuje za „mírnou diskriminaci před volbami do Poslanecké sněmovny“. Strana si udělala vlastní právní výklad a nemyslí si, že by je změna mohla nějak zásadně postihnout. Čekají ale, že je policie začne na demonstracích víc kontrolovat a že se budou muset připravit na právní bitvy.

„Přinese to jen spoustu práce právníkům. Bude záležet, jaký vydá první soud rozsudek v případu, kdy byl někdo stíhán za to, že je člen komunistické strany a vystoupí například při příležitosti připomínky osvobození Československa osvobozeneckou armádou s vlajkou se srpem a kladivem,“ řekl Roun.

Komunisté mi nesedí, ale Konečná mluví rozumněji než lidé z ODS, říká Turek

Těchto vlajek se komunisté vzdát nehodlají. „Za nás to nic společného s propagací komunismu nemá, tyto znaky používala Rudá armáda ve druhé světové válce a my si připomínáme její zásluhy,“ naznačil Roun, jak by případně argumentovali před soudem.

Na to však Kysela namítl, že dnes se objevuje i názor, že Sovětský svaz Československo neosvobozoval, ale nahradil jednu nadvládu druhou. „Z tohoto úhlu pohledu nemusí být argumentace komunistů přesvědčivá,“ upozornil Kysela.

Trest pro komunisty

Zákon přesně uvádí, že kdo založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Vstoupit do diskuse (240 příspěvků)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese

Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se podle zveřejněného videa odehrál v jednom z lesů u Adamova na Blanensku. Skupina školáků tam brutálně napadla muže, který se jí nedokázal...

11. srpna 2025  10:47,  aktualizováno  11:57

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

11. srpna 2025  9:13,  aktualizováno  11:50

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

11. srpna 2025  11:46

Ázerbájdžán rozlítily ruské útoky na energetická zařízení. Chce vyzbrojit Kyjev

Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu...

11. srpna 2025  11:31

ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu

Hnutí ANO slíbí voličům zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun i celkové snížení daní, učitelům průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně a potvrdí v programu svůj dřívější slib, že zruší...

11. srpna 2025  11:25

Nejprve chtěla manžela otrávit, pak ho pobodala, soudí ženu za další pokus o vraždu

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22

Trump zase překvapil. Nvidia a AMD mohou prodávat čipy do Číny za podíl z tržeb

Američtí výrobci polovodičů Nvidia a AMD budou Spojeným státům odvádět 15 procent tržeb z prodejů pokročilých čipů H20 pro umělou inteligenci do Číny. Dohoda je podle agentury Reuters podmínkou pro...

11. srpna 2025  11:11

Bude to pro mě absolutně nová zkušenost, reaguje Marek Eben na novou životní výzvu

StarDance vyráží za diváky po celé České republice a vyprodáno je několik obřích arén. Jaké to bude, vystupovat před několika tisíci lidmi? „Čekal bych, že se budu děsit, ale těším se,“ říká...

11. srpna 2025  11:05

Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor...

11. srpna 2025  11:05

Okamžitých plateb rychle přibývá, jejich podíl překonal 40 procent

Češi stále více využívají okamžité platby. Za první pololetí letošního roku vzrostl jejich počet o 27 procent v porovnání s loňskem. Česká národní banka, která systém provozuje, tak v průměru...

11. srpna 2025  11:02

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Evropa platí většinu pomoci Ukrajině, své místo u jednání mít bude, řekl Lipavský

Evropa v tuto chvíli platí většinu vojenské pomoci Ukrajině, své místo u jednání o míru přirozeně bude mít, uvedl novinářům při návštěvě Ukrajiny ministr zahraničí Jan Lipavský. Ve Zborově na západě...

11. srpna 2025  11:01

Vražda duše: šokující data o sexuálním zneužívání českých dětí

Každý rok přijme Dětské krizové centrum při Praze 12 do své péče až sto padesát dětí s podezřením na sexuální zneužívání. Asi pětinu tvoří děti předškolního věku. Podle psycholožky a ředitelky tohoto...

11. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.