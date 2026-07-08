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Srozumitelnější, větší detail na regiony. ČHMÚ spustil nové textové předpovědi

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  14:14

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do střední a východní části kontinentu. Mimořádně vysoké teploty jsou kvůli klimatické změně častější a intenzivnější. Také Česko se podle vědců v důsledku klimatické změny způsobené lidskou činností potýká s častějšími a intenzivnějšími extrémními projevy počasí, jako jsou vlny veder, silné srážky, ledovka nebo sucho. (2. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Český hydrometeorologický ústav spustil nové textové předpovědi, které mají přinést informace o počasí ve srozumitelnější podobě. Mluvčí meteorologů Lenka Hudcová uvedla, že ústav zároveň bude klást důraz na detailní předpovědi pro jednotlivé kraje.

Podle Hudcové mají být nové předpovědi lepší a podrobnější eventualitou k aplikacím, které jsou výstupem z jednoho předpovědního modelu a většinou uživatelům nabídnou zjednodušující piktogram.

„Textové předpovědi připravují zkušení meteorologové. Ti při práci používají výstupy z různých předpovědních modelů a na základě svých znalostí, zkušeností a konzultace s kolegy vytvoří finální textovou předpověď,“ vysvětluje. Uživatel tak získá podrobnější informace o průběhu počasí a pravděpodobnosti jevů, které předpověď ve formě ikony neukáže.

Nové textové zpravodajství ČHMÚ má nabídnout víc než jen piktogram vygenerovaný aplikací v telefonu.

Textové předpovědi nově obsahují i stručný úvod vystihující charakter počasí v daný den či noc a také předpokládané množství srážek, v chladném období i množství nového sněhu. Meteorolog může v určitých situacích přidat i informaci, která čtenáři naznačí případné výraznější nejistoty v budoucím vývoji počasí.

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Uživatelé webu www.chmi.cz najdou textové předpovědi pro celou republiku a pro jednotlivé kraje v sekci Předpovědi. V mobilní aplikaci Počasí ČHMÚ uživatel najde v sekci Předpověď příslušnou textovou předpověď pro kraj, ve kterém se nachází, a to na první až pátý den, na další dny potom obecnější celorepublikovou předpověď.

OBRAZEM: Evropu svírá vlna veder, teploty šplhají ke čtyřicítce

Podle Hudcové změny vycházejí z dotazníku na sociálních sítích a další zpětné vazby od veřejnosti, která postrádala srozumitelnější formu předpovědí, snahu o lepší časové upřesnění a odhad nejistoty.

Vítáte nové textové předpovědi od ČHMÚ?

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