Podle Hudcové mají být nové předpovědi lepší a podrobnější eventualitou k aplikacím, které jsou výstupem z jednoho předpovědního modelu a většinou uživatelům nabídnou zjednodušující piktogram.
„Textové předpovědi připravují zkušení meteorologové. Ti při práci používají výstupy z různých předpovědních modelů a na základě svých znalostí, zkušeností a konzultace s kolegy vytvoří finální textovou předpověď,“ vysvětluje. Uživatel tak získá podrobnější informace o průběhu počasí a pravděpodobnosti jevů, které předpověď ve formě ikony neukáže.
Textové předpovědi nově obsahují i stručný úvod vystihující charakter počasí v daný den či noc a také předpokládané množství srážek, v chladném období i množství nového sněhu. Meteorolog může v určitých situacích přidat i informaci, která čtenáři naznačí případné výraznější nejistoty v budoucím vývoji počasí.
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Uživatelé webu www.chmi.cz najdou textové předpovědi pro celou republiku a pro jednotlivé kraje v sekci Předpovědi. V mobilní aplikaci Počasí ČHMÚ uživatel najde v sekci Předpověď příslušnou textovou předpověď pro kraj, ve kterém se nachází, a to na první až pátý den, na další dny potom obecnější celorepublikovou předpověď.
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Podle Hudcové změny vycházejí z dotazníku na sociálních sítích a další zpětné vazby od veřejnosti, která postrádala srozumitelnější formu předpovědí, snahu o lepší časové upřesnění a odhad nejistoty.