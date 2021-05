Po covidu se Českem převalí tsunami srdečních nemocí, varují lékaři

Jedna z cest, jak problém řešit, je podle expertů zesílení preventivních prohlídek a zvýšení spolupráce pacientů s lékařem, soudí kardiologové. Komplikují ji však neověřené informace z konspiračních webů, odkud pacienti často čerpají mylné informace.

„Na nemoci srdce a cév ročně v Česku zemře 50 tisíc lidí. Musíme se co nejrychleji vrátit do normálního stavu a začít se chronickými nemocemi zabývat,“ říká předseda České internistické společnosti Richard Češka. Je to mnohem víc, než kolik lidí zemřelo za rok s koronavirem.

Kromě včasného odhalení srdečních problémů a nasazení moderních, účinných a bezpečných léků je podle lékařů zásadní také ochota pacienta se léčit. Jednou z možností je vzdělávání obyvatel o tom, proč, co a jak odborníci léčí.

„Je to podobný princip jako u finanční gramotnosti. Setkávám se s tím, že pacienti, kteří nemají o léčbě dostatek informací a představu, jsou náchylnější k důvěře v konspirační teorie a fake news,“ vysvětluje předseda Slovenské asociace aterosklerózy Branislav Vohnout.

Pacienti, kteří vyhledávají informace o své léčbě na nedůvěryhodných webových stránkách, často přestanou užívat léky nebo si sami změní dávkování. Například si lék, který jim lékař předepsal k dennímu užívání, vezmou pouze jednou za týden.

„Jen dnes jsem měl v ordinaci tři pacienty, kteří i přes veškeré informace o důležitosti správné léčby raději věří tomu, co říkal soused nebo tzv. doktor Google,“ popisuje Vohnout.

Alternativou neověřených serverů s informacemi mohou být odborné webové stránky, na jejichž obsahu se podílí sami lékaři. Například web www.kapitolyozdravi.cz, na kterém pacienti najdou nástroje, které jim pomohou i v monitoringu naměřených hodnot tlaku a glykémie a v online komunikaci s lékařem.

Při nesprávném užívání léků na chronické nemoci, jako je třeba vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol, se sice změna obvykle neprojeví hned, do budoucna si ale pacienti zadělávají na velké potíže.

Pomůže individuální přístup

„Osvědčuje se nám fixní kombinace léků, což znamená, že místo toho, aby pacient jedl tři různé léky, stačí mu jedna tableta, která kombinuje všechny potřebné léčivé složky,“ popisuje předseda České společnosti pro aterosklerózu Michal Vrablík.

V některých případech pacient ale nezvládne nebo nechce užívat správně žádný lék. Lékaři se proto s nemocnými snaží co nejvíce komunikovat. O způsobech, jak pacienta ke spolupráci namotivovat, debatovalo více než 600 lékařů na sympoziu společnosti Teva Pharmaceuticals CR u příležitosti výročního sjezdu České kardiologické společnosti.

Každý z nemocných totiž vyžaduje individuální přístup. Češka i Vrablík se pacienty snaží především vyslechnout a informovat je o tom, jak je léčba důležitá. Vohnout se na toho, kdo léčbu nedodržuje, nebojí být přísný a poukazuje na reálná rizika, která pacientovi hrozí. „Ptám se ho, kdo se postará o rodinu, když za pět let dostane infarkt,“ říká Vohnout.