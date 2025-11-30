Skládka suti v CHKO. Obec se bojí o vodu, podnikatel se hájí

Matěj Svěrák
  15:32
Suť, kovy, asfalt, plasty. Zastupitelé obce Srbsko na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras se bojí zamoření vody kvůli skládce v místní pískovně. Podle nich hrozí otrávení spodních vod přes podzemní jezero, které je přímo pod skládkou. Majitel pískovny se hájí, že chce na místě skladovat už jen slámu. Zároveň ale připouští, že nebezpečný odpad nechal do oblasti navézt.
Skládka suti v pískovně v obci Srbsko na Berounsku.

Skládka suti v pískovně v obci Srbsko na Berounsku. | foto: Jiří Kříž

„Všichni děláme, že to nevidíme,“ tvrdí o skládce suti obecní zastupitel a člen komise pro životní prostředí Jiří Kříž, který nedaleko od lokality provozuje záchrannou stanici.

Kříž spolu s dalšími svými kolegy varuje před možnou kontaminací spodních vod v celé vesnici. Pod pískovnou v Srbsku se nachází složitý komplex jeskyní, které jsou zatopené Podtraťovým jezerem. Jedná se o největší podzemní vodní plochu v regionu.

Hromady suti nechal na pozemek v září navést podnikatel v zemědělství Michal Bastl, kterému část pískovny patří. Skládka v chráněné oblasti zůstává doposud. Podle Kříže Bastl do pískovny za úplatu navezl nebezpečný odpad, který se může dostat až do podzemního jezera a tím otrávit i pitnou vodu.

Nový výdělečný byznys. Podnikatelé získávají miliony ze zavážení lomů

„Je zcela evidentní, že navážet na místo suť a další nebezpečný odpad je podnikatelským záměrem pana Bastla. Nachází se tam plasty, sklo, hadry, dříví, asfalt, kovy. To vše může velmi snadno kontaminovat vodu v celém Srbsku,“ varuje Kříž, který také podotýká, že část suti a dalšího odpadu je záměrně na oko smíchaná s jinak nezávadnou zeminou.

Podle pracovníků Chráněné krajinné oblasti Český kras (CHKO), kteří na místě provedli kontrolu, ale není skládka příliš problémová. Stejného názoru je i starosta Srbska Josef Trpišovský. Ten prohlašuje, že několik místních aktivistů Bastla šikanují.

„Pískovna je rozparcelována a má dvanáct majitelů. Uznávám, že jsou tam určité problémy. Například tam jezdí různí motorkáři. Skládka pana Bastla ale žádným problémem není,“ říká Trpišovský pro iDNES.cz.

K tomu dodává, že Bastl si zažádal o stavební povolení, které by mu umožnilo upravit část pískovny tak, aby si tam mohl uskladnit slámu. „Skládka tam i kvůli plánované přestavbě už zůstane. Pískovna je ve třetím, tudíž nejnižším stupni ochrany. Žádné instituce pak s onou skládkou nemají problém, ani CHKO a ani stavební úřad,“ podotýká starosta.

Nebezpečný odpad je z firmy, tvrdí podnikatel

Sám Bastl portálu iDNES.cz oznámil, že stavební povolení by měl už za pár týdnů obdržet. „Musím si někam uskladnit balíky slámy, neustále mi je někdo kradl. Pískovna, kterou částečně vlastním, je na to ideální,“ vysvětluje podnikatel, jenž jako zemědělec hospodaří na obecních pozemcích a jeho otec dříve zastával funkci starosty.

Bastl zároveň přiznává, že nebezpečný odpad na jeho pozemek v září navezla cizí firma, které to umožnil jako dočasné pohotovostní řešení. Na jméno či kontaktní údaje na dotyčnou společnost si už podle svých slov nevzpomíná.

Nepotvrdil ani to, zda dostal za tuto službu zaplaceno. Skládka, která v pískovně nadále zůstává, pochází podle Bastla už pouze z jeho podnikání a není už nijak závadná.

„Na mém pozemku nic špatného není. Cokoliv, co by mohlo nějak ohrožovat přírodu, zmizelo do dvou dnů. Pan Kříž teď vyfotí jednu plechovku a všichni se musíme zbláznit, on a jemu podobní by byli nejradši, abych vůbec do pískovny nechodil, přitom další pozemek v pískovně dávám k dispozici jeskyňářům pro výzkum,“ dodává.

Podle kontroly CHKO, která se v pískovně uskutečnila 24. září a jejíž zápis má redakce iDNES.cz k dispozici, se Bastl zavázal k tomu, že jakýkoliv nebezpečný materiál bude z pozemku na své náklady odstraňovat.

„Člen komise pro životní prostředí Jiří Kříž uvedl, že ve skládce se nachází sklo a další nebezpečný materiál, což komisi vadí a trvá tedy na jejich uklizení. Spolumajitel pískovny Michal Bastl řekl, že skládku vyčistí a předměty uklidí,“ píše se v zápisu z kontroly.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Vedoucí oddělení Správy CHKO Český kras Jana Slezáková ke skládce v pískovně dodává, že po provedené kontrole předali celý případ obci Srbsko, která má s majitelem veškeré další náležitosti vyřešit.

„Na místě proběhla kontrola, při které se majitel zavázal, že veškerý nebezpečný odpad, který vadí místní komisi, uklidí,“ vysvětluje Slezáková.

Podle zástupců obecní komise pro životní prostředí je ale skládka suti nadále zaplněná nebezpečným odpadem. „Teď po deštích je vidět, že veškerý závadný odpad je v pískovně znovu k nalezení,“ konstatuje Kříž.

Zavážení lomů, pískoven a dolů nejen stavebním odpadem samo o sobě představuje lukrativní byznys, který už v minulosti popsala redakce iDNES.cz. Provozovatelé totiž nemusejí dodržovat tak přísné předpisy jako v případě, kdy by chtěli založit regulérní skládky. Na ně už totiž pamatují krajské plány odpadového hospodářství.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

