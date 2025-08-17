VIDEA TÝDNE: Putinův summit, útok školáků a Srbsko v plamenech

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali na Aljašce. Po tříhodinovém jednání v Anchorage si pochvalovali pokroky, kterých dosáhli v řešení nejen ukrajinské války, ale i vzájemných vztahů. Neprozradili nicméně vůbec žádný konkrétní výsledek.
Čtyřicátník, kterého brutálně zbila skupina výrostků v lese na Blanensku, přišel na místo útoku kvůli schůzce s třináctiletou dívkou. Potvrdila to její matka, podle níž muž vyzýval její dceru k sexuálním hrátkám. Místo dívky na něj však čekali její kamarádi a zasypali jej ranami. Samotný muž přiznal, že si s dívkou psal přes sociální síť. Situací se zabývá policie.
Řidič náklaďáku se opírá lokty o volant a v rukou před sebou drží telefon, na kterém se míhají obrázky. Tohle a desítky dalších podobných videí natočili policisté během prvních hodin provozu nového přírůstku do své flotily. Nenápadná bílá dodávka je nacpaná moderní technikou a má jediný cíl – bojovat s přestupky na dálnicích a silnicích I. třídy.
Českou vítězkou soutěže Elite Model Look Česko 2025 x Omoda je Dexter Franc. Nadějná modelka říká, že se identifikuje jako muž. Změnu pohlaví ovšem neplánuje.
Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) a poškodili budovu radnice a prokuratury.