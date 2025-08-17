VIDEA TÝDNE: Putinův summit, útok školáků a Srbsko v plamenech

Autor:
  12:02
Páteční summit kvůli válce na Ukrajině ovládl ruský prezident Vladimir Putin. Donald Trump odjel bez viditelného posunu v jednání o míru. Skupina školáků surově zaútočila v lese na Blanensku na muže, který si tam dal rande s jejich patnáctiletou kamarádkou. Policie zveřejnila záběry nehod způsobených naprostou nepozorností. Vítězka soutěže Elite model look Česko se identifikuje jako muž. Protesty v Srbsku nabírají na síle, demonstranti zapálili kancelář Vučičovy Srbské pokrokové strany.
Fotogalerie1

Americký prezident Donald Trump si podává ruku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem při setkání v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Kevin LamarqueReuters

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali na Aljašce. Po tříhodinovém jednání v Anchorage si pochvalovali pokroky, kterých dosáhli v řešení nejen ukrajinské války, ale i vzájemných vztahů. Neprozradili nicméně vůbec žádný konkrétní výsledek.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Čtyřicátník, kterého brutálně zbila skupina výrostků v lese na Blanensku, přišel na místo útoku kvůli schůzce s třináctiletou dívkou. Potvrdila to její matka, podle níž muž vyzýval její dceru k sexuálním hrátkám. Místo dívky na něj však čekali její kamarádi a zasypali jej ranami. Samotný muž přiznal, že si s dívkou psal přes sociální síť. Situací se zabývá policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Řidič náklaďáku se opírá lokty o volant a v rukou před sebou drží telefon, na kterém se míhají obrázky. Tohle a desítky dalších podobných videí natočili policisté během prvních hodin provozu nového přírůstku do své flotily. Nenápadná bílá dodávka je nacpaná moderní technikou a má jediný cíl – bojovat s přestupky na dálnicích a silnicích I. třídy.

Českou vítězkou soutěže Elite Model Look Česko 2025 x Omoda je Dexter Franc. Nadějná modelka říká, že se identifikuje jako muž. Změnu pohlaví ovšem neplánuje.

Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) a poškodili budovu radnice a prokuratury.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Válka o bratwurst. Bavorsko a Durynsko se přou o klobásové prvenství

Nově objevený dokument ze 13. století nalomil dosud pevnou pozici údajně nejstaršího stánku s bratwursty na světě. K prvenství se do nynějška hrdě hlásila hospoda Wurstkuchl umístěná nedaleko...

17. srpna 2025  14:16

Přísaha podá žalobu na Piráty. Šlachta se v debatě pustil i do Macinky

Předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta uvedl, že strana podá žalobu na Piráty. V minulém týdnu již strana Volt Česko podala žalobu na SPD a Stačilo! kvůli nepřiznaným koalicím. „Nechápu, proč to...

17. srpna 2025  13:59

Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3...

17. srpna 2025  13:28

Se Zelenským míří do Bílého domu špičky EU. Včetně Trumpova oblíbence

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová se v pondělí zúčastní jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Do...

17. srpna 2025  13:05,  aktualizováno  13:23

Doněcký pevnostní pás. Proč po něm Putin baží a proč se ho Ukrajina nesmí vzdát

Pět zásadních měst na Ukrajině, která stojí v cestě Rusům, aby ovládli celou Doněckou oblast, je nyní v sázce. Vladimir Putin dal Donaldu Trumpovi najevo, že tento strategický pevnostní pás žádá...

17. srpna 2025  12:17

VIDEA TÝDNE: Putinův summit, útok školáků a Srbsko v plamenech

Páteční summit kvůli válce na Ukrajině ovládl ruský prezident Vladimir Putin. Donald Trump odjel bez viditelného posunu v jednání o míru. Skupina školáků surově zaútočila v lese na Blanensku na muže,...

17. srpna 2025  12:02

Mladí Číňané platí za falešná pracovní místa, připadají si pak užitečnější

Chodit do práce zadarmo nebo dokonce za její návštěvu platit nechce nikdo. Mladí Číňané si ale v poslední době pronajímají falešná pracovní místa, aby mohli předstírat, že jsou zaměstnaní. Důvodem je...

17. srpna 2025

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

17. srpna 2025  11:36

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed metropole. I tak vypadala bytová výstavba v metropoli v prvním pololetí 2025. Ceny vlastnických bytů do...

17. srpna 2025  11:30

Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo

Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také SPOLU, SPD, STAN i Piráti, kteří dosáhli nejlepšího letošního výsledku a získali 9,2 procenta....

17. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník

V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého muže transportoval vrtulník s vážnými zraněními do nemocnice. Nehoda se stala v sobotu po 23. hodině. V...

17. srpna 2025  11:24

V Srbsku zapálili kancelář Vučičovy strany, násilí se vymyká kontrole

Protesty proti vládě prezidenta Aleksandara Vučiče v Srbsku už čtvrtý den po sobě doprovázelo násilí. Nejvážnější incidenty se v noci odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučićovy...

17. srpna 2025  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.